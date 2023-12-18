Повернення воїна до цивільного життя: у Луцьку створять департамент з питань ветеранської політики

Повернення воїна до цивільного життя: у Луцьку створять департамент з питань ветеранської політики
У Луцьку створять департамент з питань ветеранської політики, який очолить ветеран російсько-української війни Олег Кобилинський. Людина, яка знає проблеми та потреби наших захисників.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"Майже три роки повномасштабного вторгнення та десять років війни, яку веде проти українського народу російська федерація. Тисячі жителів Луцької громади боронять нашу державу на передовій. На жаль, є багато важко поранених та загиблих. Кожен із захисників, повертаючись у цивільне життя, потребує нашої особливої уваги та підтримки - дієвої, без бюрократії, без відвідування безкінечної кількості кабінетів, з шаною до ветеранів, забезпечення їм справжніх можливостей для реалізації, для власного розвитку заради своєї сім’ї, своєї громади та нашої держави.

Для виконання комплексу цих завдань ми створюємо департамент з питань ветеранської політики. Структурний підрозділ буде створено шляхом передачі повноважень з питань ветеранів від департаменту соціальної та ветеранської політики та не потребуватиме створення нових штатних одиниць", - йдеться в повідомленні.

В новому департаменті будуть створені необхідні умови, які допоможуть безболісно пройти всі кроки адаптації: від початкових — повернення воїна до цивільного життя до широкого спектру можливостей зміцнювати громаду.

"Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну та забезпечує відносно спокійне життя нашої громади", - наголосив Ігор Поліщук.

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Теги: Луцьк, департамент, воїн
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