На Харківщині помер Герой з Волині Денис Гаврилюк

На Харківщині помер Герой з Волині Денис Гаврилюк
30 листопада при виконанні військового обов'язку помер уродженець Турійщини, мешканець Нововолинська.

Про це повідомили у Турійській громаді.

"Денис Борисович Гаврилюк (31.01.1985 - 30.11.2024). Останні місяці Денис ніс службу на Харківському напрямку. У зв'язку з сумною звісткою в громаді оголошено триденну жалобу. Траурний кортеж із тілом померлого воїна Дениса Гаврилюка у село Перевали прибуде завтра, 5 грудня, у першій половині дня. Після цього відразу відбудеться чин поховання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що час буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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