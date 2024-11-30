На Харківщині помер Герой з Волині Денис Гаврилюк
Сьогодні, 12:36
30 листопада при виконанні військового обов'язку помер уродженець Турійщини, мешканець Нововолинська.
Про це повідомили у Турійській громаді.
"Денис Борисович Гаврилюк (31.01.1985 - 30.11.2024). Останні місяці Денис ніс службу на Харківському напрямку. У зв'язку з сумною звісткою в громаді оголошено триденну жалобу. Траурний кортеж із тілом померлого воїна Дениса Гаврилюка у село Перевали прибуде завтра, 5 грудня, у першій половині дня. Після цього відразу відбудеться чин поховання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що час буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Турійській громаді.
"Денис Борисович Гаврилюк (31.01.1985 - 30.11.2024). Останні місяці Денис ніс службу на Харківському напрямку. У зв'язку з сумною звісткою в громаді оголошено триденну жалобу. Траурний кортеж із тілом померлого воїна Дениса Гаврилюка у село Перевали прибуде завтра, 5 грудня, у першій половині дня. Після цього відразу відбудеться чин поховання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що час буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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