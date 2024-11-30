На Харківщині помер Герой з Волині Денис Гаврилюк





Про це повідомили у



"Денис Борисович Гаврилюк (31.01.1985 - 30.11.2024). Останні місяці Денис ніс службу на Харківському напрямку. У зв'язку з сумною звісткою в громаді оголошено триденну жалобу. Траурний кортеж із тілом померлого воїна Дениса Гаврилюка у село Перевали прибуде завтра, 5 грудня, у першій половині дня. Після цього відразу відбудеться чин поховання", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що час буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 листопада при виконанні військового обов'язку помер уродженець Турійщини, мешканець Нововолинська.Про це повідомили у Турійській громаді (31.01.1985 - 30.11.2024). Останні місяці Денис ніс службу на Харківському напрямку. У зв'язку з сумною звісткою в громаді оголошено триденну жалобу. Траурний кортеж із тілом померлого воїна Дениса Гаврилюка у село Перевали прибуде завтра, 5 грудня, у першій половині дня. Після цього відразу відбудеться чин поховання", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що час буде повідомлено додатково.

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