У Чернігові 16-річна місцева жителька «здавала» росіянам українську ППО
Сьогодні, 13:05
СБУ затримала агентку російського гру, яка під виглядом поїздок у таксі шпигувала за оборонцями Чернігова.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у Чернігові. Зловмисницею виявилася 16-річна місцева жителька, яку рф втягнула у злочинну діяльність і яка допомагала рашистам готувати новий повітряний удар по регіону.
Щоб «обійти» українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область.
Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти.
Після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з «потрібними» геолокаціями.
Військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку, задокументувала її злочини і затримала «на гарячому», коли вона фотографувала оборонний об’єкт.
Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського гру, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері.
Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у Чернігові. Зловмисницею виявилася 16-річна місцева жителька, яку рф втягнула у злочинну діяльність і яка допомагала рашистам готувати новий повітряний удар по регіону.
Щоб «обійти» українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область.
Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти.
Після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з «потрібними» геолокаціями.
Військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку, задокументувала її злочини і затримала «на гарячому», коли вона фотографувала оборонний об’єкт.
Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського гру, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері.
Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Чернігові 16-річна місцева жителька «здавала» росіянам українську ППО
Сьогодні, 13:05
На Харківщині помер Герой з Волині Денис Гаврилюк
Сьогодні, 12:36
Повернення воїна до цивільного життя: у Луцьку створять департамент з питань ветеранської політики
Сьогодні, 12:15
25-річного вчителя ліцею на Волині підозрюють у розбещенні учня
Сьогодні, 12:00