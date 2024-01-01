У Чернігові 16-річна місцева жителька «здавала» росіянам українську ППО





Про це



Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у Чернігові. Зловмисницею виявилася 16-річна місцева жителька, яку рф втягнула у злочинну діяльність і яка допомагала рашистам готувати новий повітряний удар по регіону.



Щоб «обійти» українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область.



Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти.



Після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з «потрібними» геолокаціями.



Військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку, задокументувала її злочини і затримала «на гарячому», коли вона фотографувала оборонний об’єкт.



Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського гру, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері.



Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала агентку російського гру, яка під виглядом поїздок у таксі шпигувала за оборонцями Чернігова.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у Чернігові. Зловмисницею виявилася 16-річна місцева жителька, яку рф втягнула у злочинну діяльність і яка допомагала рашистам готувати новий повітряний удар по регіону.Щоб «обійти» українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область.Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти.Після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з «потрібними» геолокаціями.Військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку, задокументувала її злочини і затримала «на гарячому», коли вона фотографувала оборонний об’єкт.Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського гру, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері.Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

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