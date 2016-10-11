В Україні зростуть ціни на цигарки: Рада підвищила акциз
Сьогодні, 14:11
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Громадське.
Законопроєкт №11090 підтримали 237 депутатів.
Цей закон установлює нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Ради Європейського Союзу.
Тобто цим законопроєктом акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.
За словами Железняка, з наступного року вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень.
«Може більше, бо акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС», — припускає парламентар.
Як очікують автори законопроєкту, його ухвалення збільшить доходи до бюджету у 2025 році на близько 612 мільйонів гривень.
Зазначимо, в Україні влітку набула чинності заборона реклами електронних пристроїв для куріння, а також продаж звичайних та електронних сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками.
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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Громадське.
Законопроєкт №11090 підтримали 237 депутатів.
Цей закон установлює нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Ради Європейського Союзу.
Тобто цим законопроєктом акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.
За словами Железняка, з наступного року вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень.
«Може більше, бо акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС», — припускає парламентар.
Як очікують автори законопроєкту, його ухвалення збільшить доходи до бюджету у 2025 році на близько 612 мільйонів гривень.
Зазначимо, в Україні влітку набула чинності заборона реклами електронних пристроїв для куріння, а також продаж звичайних та електронних сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками.
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