В Україні зростуть ціни на цигарки: Рада підвищила акциз

В Україні зростуть ціни на цигарки: Рада підвищила акциз
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Громадське.

Законопроєкт №11090 підтримали 237 депутатів.

Цей закон установлює нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Ради Європейського Союзу.

Тобто цим законопроєктом акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.

За словами Железняка, з наступного року вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень.

«Може більше, бо акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС», — припускає парламентар.

Як очікують автори законопроєкту, його ухвалення збільшить доходи до бюджету у 2025 році на близько 612 мільйонів гривень.

Зазначимо, в Україні влітку набула чинності заборона реклами електронних пристроїв для куріння, а також продаж звичайних та електронних сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками.

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Теги: цигарки, ціна, підвищення
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