Три тисячі військових, які самовільно залишили частину, повернулись із СЗЧ





Про це повідомили на брифінгу представників Військової служби правопорядку, повідомляє кореспондент



Нагадаємо, нещодавно підписаний закон передбачає дозвіл військовослужбовцям, які вперше вчинили СЗЧ чи дезертували, добровільно повертатися на службу. Щоб уникнути кримінального покарання необхідно повернутися на службу до 1 січня 2025 року.



У такому разі дія контракту або служби військовослужбовця продовжиться, при чому з поновленням усіх пільг, соціальних гарантій, виплат грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.



У разі повернення розпочаті проти військових кримінальні провадження не мають бути підставою для відмови в поновленні на службі. Незалежно від того, порушена вже справа про СЗЧ військового чи ні, командир його частини має впродовж 72 годин продовжити дію контракту або поновити бійця на службі. А також листом повідомити про повернення військового або орган досудового розслідування, або Військову службу правопорядку (або й те, й інше).



У разі повернення військового саме кримінальне провадження буде закрите. Щодо тих, хто не повернеться до 1 січня 2025 року, буде проводитися низка процесуальних заходів та роз’яснювальні роботи.



У Державному бюро розслідувань заявили, що для військових будуть створювати «максимальні передумови», щоб вони повернулися до служби. Але якщо людина не піде «компроміс», їй загрожує 5-7 років позбавлення волі.

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