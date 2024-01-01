На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Шелеміним

На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Шелеміним
Знову скорботний день у житті Нововолинської громади. До лав Небесного війська приєднався ще один Герой Володимир Шелемін. Він загинув 24 листопада в Курській області рф.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

"Попрощатися з Захисником і віддати йому останню шану прибули рідні, побратими та небайдужі мешканці. Молитовно просили в Господа упокоїти душу Володимира в Царстві Небесному.

Низький уклін йому за мужність, звитягу та самопожертву", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Шелеміним
На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Шелеміним

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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