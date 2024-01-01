На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Шелеміним

Володимир Шелемін. Він загинув 24 листопада в Курській області рф.



Про це Борис Карпус.



"Попрощатися з Захисником і віддати йому останню шану прибули рідні, побратими та небайдужі мешканці. Молитовно просили в Господа упокоїти душу Володимира в Царстві Небесному.



Низький уклін йому за мужність, звитягу та самопожертву", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову скорботний день у житті Нововолинської громади. До лав Небесного війська приєднався ще один Герой. Він загинув 24 листопада в Курській області рф.Про це повідомив міський голова"Попрощатися з Захисником і віддати йому останню шану прибули рідні, побратими та небайдужі мешканці. Молитовно просили в Господа упокоїти душу Володимира в Царстві Небесному.Низький уклін йому за мужність, звитягу та самопожертву", - йдеться в повідомленні.

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