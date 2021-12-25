Рада перенесла збільшення податків для ФОПів на 1 січня





Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає



«Законопроєкт №9319 прийняли. Для ФОПів і юросіб на єдиному податку зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року», - йдеться в повідомленні.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, його метою є забезпечення належного функціонування правового режиму "Дія.City" та адаптації його до умов воєнного стану в Україні.



Так, доопрацьований до другого читання документ передбачає скасування для резидентів «Дія.City» зі статусом стартапів норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів, якщо кількість таких осіб у резидента становить менше 9 осіб. Водночас якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента «Дія.City», то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ.



Документ також звільняє від оподаткування ПнВК (податок на виведення капіталу) благодійної допомоги, наданої резидентами «Дія.City» на користь ЗСУ, скасовує акти наданих послуг для гіг-спеціалістів, посилює “антикритеріїв” резидентства «Дія.City» на період дії воєнного стану та післявоєнний період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада України ухвалила закон, зміни в якому відтермінували запровадження підвищення податків, яке діятиме не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, передає Укрінформ «Законопроєкт №9319 прийняли. Для ФОПів і юросіб на єдиному податку зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року», - йдеться в повідомленні.Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, його метою є забезпечення належного функціонування правового режиму "Дія.City" та адаптації його до умов воєнного стану в Україні.Так, доопрацьований до другого читання документ передбачає скасування для резидентів «Дія.City» зі статусом стартапів норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів, якщо кількість таких осіб у резидента становить менше 9 осіб. Водночас якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента «Дія.City», то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ.Документ також звільняє від оподаткування ПнВК (податок на виведення капіталу) благодійної допомоги, наданої резидентами «Дія.City» на користь ЗСУ, скасовує акти наданих послуг для гіг-спеціалістів, посилює “антикритеріїв” резидентства «Дія.City» на період дії воєнного стану та післявоєнний період.

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