Загинув понад рік тому: на Волині попрощались із Героєм Олександром Келлером
Сьогодні, 16:05
На Волині попрощались з Героєм Олександром Келлером.
Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Цієї грудневої пори, коли українська малеча уже готується приймати подарунки від Святого Миколая, на жаль, знову прощаємось іще з одним нашим Героєм.
Понад рік тому, обороняючи Харківщину, загинув мешканець Володимира Олександр Келлер, і лише зараз ДНК-експертиза це підтвердила.
Немає слів, якими можна було би втішити двох осиротілих дітей воїна, двох хлопців, які лишились уже без мами і без тата. Один із них нині також захищає Україну зі зброєю в руках.
Нехай Господь дасть сили синам витримати втрату, вони мають ким пишатись у своєму житті", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Цієї грудневої пори, коли українська малеча уже готується приймати подарунки від Святого Миколая, на жаль, знову прощаємось іще з одним нашим Героєм.
Понад рік тому, обороняючи Харківщину, загинув мешканець Володимира Олександр Келлер, і лише зараз ДНК-експертиза це підтвердила.
Немає слів, якими можна було би втішити двох осиротілих дітей воїна, двох хлопців, які лишились уже без мами і без тата. Один із них нині також захищає Україну зі зброєю в руках.
Нехай Господь дасть сили синам витримати втрату, вони мають ким пишатись у своєму житті", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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