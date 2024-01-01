Загинув понад рік тому: на Волині попрощались із Героєм Олександром Келлером

Загинув понад рік тому: на Волині попрощались із Героєм Олександром Келлером
На Волині попрощались з Героєм Олександром Келлером.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"Цієї грудневої пори, коли українська малеча уже готується приймати подарунки від Святого Миколая, на жаль, знову прощаємось іще з одним нашим Героєм.

Понад рік тому, обороняючи Харківщину, загинув мешканець Володимира Олександр Келлер, і лише зараз ДНК-експертиза це підтвердила.

Немає слів, якими можна було би втішити двох осиротілих дітей воїна, двох хлопців, які лишились уже без мами і без тата. Один із них нині також захищає Україну зі зброєю в руках.

Нехай Господь дасть сили синам витримати втрату, вони мають ким пишатись у своєму житті", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Загинув понад рік тому: на Волині попрощались із Героєм Олександром Келлером
Загинув понад рік тому: на Волині попрощались із Героєм Олександром Келлером
Загинув понад рік тому: на Волині попрощались із Героєм Олександром Келлером

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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