Загинув понад рік тому: на Волині попрощались із Героєм Олександром Келлером

Олександром Келлером.



Про це Ігор Пальонка.



"Цієї грудневої пори, коли українська малеча уже готується приймати подарунки від Святого Миколая, на жаль, знову прощаємось іще з одним нашим Героєм.



Понад рік тому, обороняючи Харківщину, загинув мешканець Володимира Олександр Келлер, і лише зараз ДНК-експертиза це підтвердила.



Немає слів, якими можна було би втішити двох осиротілих дітей воїна, двох хлопців, які лишились уже без мами і без тата. Один із них нині також захищає Україну зі зброєю в руках.



Нехай Господь дасть сили синам витримати втрату, вони мають ким пишатись у своєму житті", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощались з ГероємПро це повідомив Володимирський міський голова"Цієї грудневої пори, коли українська малеча уже готується приймати подарунки від Святого Миколая, на жаль, знову прощаємось іще з одним нашим Героєм.Понад рік тому, обороняючи Харківщину, загинув мешканець Володимира, і лише зараз ДНК-експертиза це підтвердила.Немає слів, якими можна було би втішити двох осиротілих дітей воїна, двох хлопців, які лишились уже без мами і без тата. Один із них нині також захищає Україну зі зброєю в руках.Нехай Господь дасть сили синам витримати втрату, вони мають ким пишатись у своєму житті", - йдеться в повідомленні.

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