Завтра у значній частині Ковельського району тимчасово припинять електропостачання





Про це



"Причина: виконання аварійно-ремонтних робіт.



Не відключатимуть світло на території колишнього Ратнівського району, а також у частині населених пунктів колишнього Турійського (Мировичі, Ставок, Кустичі, Клюськ, Турія, Блаженик, Растів, Ревушки, Тагачин, Оса, Обенижі, Радовичі, Туропин, Кульчин, Бобли, Турійськ, Дольськ, Ружин, Дуліби, Туличів, Мокрець, Соловичі, Липа, Молодівка, Осекрів, Дожва, Нири, Серкізів, Сушибаба, Чорніїв, Вербичне, Літин, Ловища, Озеряни, Мочалки, Осьмиговичі, Свинарин, Маковичі, Купичів, Новий Двір, Синявка, Поляна, Пересіка, Туричани, Перевали, Мокрець)", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 5 грудня, з 10:00 до 15:00 буде припинене електропостачання споживачів Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго»."Причина: виконання аварійно-ремонтних робіт.Не відключатимуть світло на території колишнього Ратнівського району, а також у частині населених пунктів колишнього Турійського (Мировичі, Ставок, Кустичі, Клюськ, Турія, Блаженик, Растів, Ревушки, Тагачин, Оса, Обенижі, Радовичі, Туропин, Кульчин, Бобли, Турійськ, Дольськ, Ружин, Дуліби, Туличів, Мокрець, Соловичі, Липа, Молодівка, Осекрів, Дожва, Нири, Серкізів, Сушибаба, Чорніїв, Вербичне, Літин, Ловища, Озеряни, Мочалки, Осьмиговичі, Свинарин, Маковичі, Купичів, Новий Двір, Синявка, Поляна, Пересіка, Туричани, Перевали, Мокрець)", - йдеться в повідомленні.

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