На Волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів

На Волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів
У Луцьку припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих агрохімікатів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, у гаражному приміщенні на території обласного центру Волині місцеві жителі налагодили незаконне виробництво пестицидів, гербіцидів та засобів захисту рослин.

Готову продукцію розфасовували у тару із маркуванням відомих українських торговельних марок та продавали оптом на території України, завдавши правовласнику шкоду в розмірі близько мільйона гривень.

У ході санкціонованих судом обшуків у підпільному цеху та оселях фігурантів виявлено та вилучено понад 15 тисяч флаконів рідин різних маркувань та об’ємів, обладнання для виробництва хімікатів, понад 100 тис. гривень та 10 тис. доларів США, отриманих від незаконної діяльності.

Вартість вилученої сировини та готової продукції – близько 5 мільйонів гривень.
На Волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів

На все вилучене накладено арешт.

Встановлюються особи усіх причетних до незаконного промислу.
На Волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів
На Волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів
На Волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів
На Волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів

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Теги: Волинь, підпільне виробництво, агрохімікати
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