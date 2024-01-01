Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 5 грудня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.



Волинська область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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