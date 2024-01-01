На Волині військового судили за ДТП напідпитку та зберігання вибухівки





Про це йдеться у вироку Старовижівського районного суду від 28 листопада 2024 року, передає



Як йдеться в обвинувальному акті, військовий – уродженець села Хорів Локачинського району молодший сержант, командир інженерно-позиційного відділення інженерного взводу однієї із військових частин 10 липня 2024 року скоїв ДТП напідпитку в районі села Заболоття Ковельського району. Керуючи автомобілем на іноземній реєстрації марки «Фольксваген», допустив зіткнення із автомобілем марки «Шкода Октавія». В результаті автопригоди дуже постраждали водій «Шкоди» та пасажир «Вольксвагена» .



Так пасажир іномарки на іноземній реєстрації отримав тілесні ушкодження у вигляді - важкої травми грудної клітки із закритими переломами 3, 4 (подвійний), 5, 6, 7, 8 ребер зліва з лівобічним гідро пневмотораксом та забоєм обох легень, закритих переломів 3, 5, 7, 8 ребер справа, закритого перелому середньої третини грудини. За ступенем тяжкості вони відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя.



Водій автомобіля марки «Шкода Октавія» отримав тілесні ушкодження у вигляді - політравми: відкритого відламкового перелому нижньої третини лівої стегнової кістки зі зміщенням, черезвертлювого перелому лівої стегнової кістки, відламкового перелому лівого наколінника зі зміщенням, закритої черепно - мозкової травми з забоєм головного мозку, лобної частки, закритого компресійного перелому Тh1, Тh4, Тh5 без порушення функцій спинного мозку, закритої травми грудної клітки з закритими переломами 2-8 ребер справа та 3-9 ребер зліва, які за ступенем тяжкості відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя.



Окрім того військовому інкримінували ще зберігання вибухівки. Так на початку травня 2024 року, перебуваючи у зоні бойових дій неподалік населеного пункту Костянтинівка Донецької області, обвинувачений шляхом привласнення знайденого, незаконно придбав вибухову пластичну речовину сірого кольору, вагою 601 грам, яка є пластичною вибуховою речовиною на основі гексогену, придатна до вибуху. Зберігав її під переднім сидінням своєї автівки, що було виявлено поліцейськими 10 липня 2024 року.



Військовий визнав свою провину повністю.



Суд визнав його винним в інкримінованих злочинах і призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 5 років. Та замінив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі на покарання у вигляді 2 років службового обмеження, із відрахуванням в дохід держави 20 відсотків із суми грошового забезпечення військового.



Під час відбування покарання у вигляді службового обмеження засуджений не може бути підвищений за посадою, у військовому званні, а строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.



Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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