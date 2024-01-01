На Курщині загинув Герой з Волині Костянтин Козькін

На Курщині загинув Герой з Волині Костянтин Козькін
На Курському напрямку загинув Герой із Нововолинська Костянтина Козькіна.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

«1 грудня в Курській області рф загинув наш Захисник Костянтин Козькін, 1981 року народження. Житель Нововолинська», – йдеться у повідомленні.

На Курщині загинув Герой з Волині Костянтин Козькін


Інформація щодо прибуття тіла та поховання обіцяють повідомити згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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