На Курщині загинув Герой з Волині Костянтин Козькін
Сьогодні, 21:45
На Курському напрямку загинув Герой із Нововолинська Костянтина Козькіна.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«1 грудня в Курській області рф загинув наш Захисник Костянтин Козькін, 1981 року народження. Житель Нововолинська», – йдеться у повідомленні.
Інформація щодо прибуття тіла та поховання обіцяють повідомити згодом.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«1 грудня в Курській області рф загинув наш Захисник Костянтин Козькін, 1981 року народження. Житель Нововолинська», – йдеться у повідомленні.
Інформація щодо прибуття тіла та поховання обіцяють повідомити згодом.
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