Помер ветеран ЗСУ Віктор Хлебович

Віктор Хлебович.



Про це повідомили у Локачинській громаді.



«Трагічно та передчасно обірвалось життя нашого земляка з Локач - ветерана Збройних сил України Хлебовича Віктора! Віктор став на захист нашої держави у 2022 році, отримав статус учасника бойових дій, згодом був демобілізований за станом здоров'я», - інформують у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 грудня помер захисник з Волині, ветеран ЗСУПро це повідомили у Локачинській громаді.«Трагічно та передчасно обірвалось життя нашого земляка з Локач - ветерана Збройних сил України Хлебовича Віктора! Віктор став на захист нашої держави у 2022 році, отримав статус учасника бойових дій, згодом був демобілізований за станом здоров'я», - інформують у громаді.

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