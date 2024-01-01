Помер ветеран ЗСУ Віктор Хлебович
Сьогодні, 22:14
4 грудня помер захисник з Волині, ветеран ЗСУ Віктор Хлебович.
Про це повідомили у Локачинській громаді.
«Трагічно та передчасно обірвалось життя нашого земляка з Локач - ветерана Збройних сил України Хлебовича Віктора! Віктор став на захист нашої держави у 2022 році, отримав статус учасника бойових дій, згодом був демобілізований за станом здоров'я», - інформують у громаді.
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Про це повідомили у Локачинській громаді.
«Трагічно та передчасно обірвалось життя нашого земляка з Локач - ветерана Збройних сил України Хлебовича Віктора! Віктор став на захист нашої держави у 2022 році, отримав статус учасника бойових дій, згодом був демобілізований за станом здоров'я», - інформують у громаді.
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