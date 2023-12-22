У Луцьку прикрашають ялинкове тріо: скільки на це витратять грошей





Урочистого запалення вогнів на ялинках не буде, розповіла Ірина Чебелюк.



Чим цього року прикрашатимуть Луцьк



Працівники комунального підприємства "Луцьксвітло" розвішують гірлянди на ялинки в центрі міста, а вздовж вулиці Лесі Українки кріплять янголів до ліхтарних стовпів. Ялинкове тріо прикрашатимуть 250 метрів гірлянд жовтого та синього кольорів, по вулиці Лесі Українки встановлять 32 янголи, каже керівник "Луцьксвітла" Валерій Мазін.



З його слів, цілим все не збереглось. Гірлянди виходять з ладу через те, що їх постійно вішають та знімають. Підприємство частково закупило нові блоки. Говорить: гроші витратили лише на розхідний матеріал.



Викладачі Луцької художньої школи на Театральному майдані встановлюють тематичні банери з малюнками учнів. Їх намалювали три роки тому, цього року відреставрували, говорить директорка школи Віра Конська. Також, з її слів, на майдані будуть фотозони та святкова інсталяція навколо ялинок.



"Центральна інсталяція буде складатись з трьох янголів і по боках дерево життя, замість листя — янгольські крила. Загалом буде 12 об'ємних янголів, щоб можна було сфотографуватися", — розповідає Віра Конська.



Що кажуть про прикрашання міста жителі Луцька



Янголята подобаються юній лучанці Домініці Кривоспицькій.



"Я завжди буваю на тих святах і мені дуже подобається ялинка, яку зараз прикрашають. Також малюнки, які малюють дітки. Дуже гарно малюють, хочу їх похвалити. Вони – молодці", — говорить лучанка.



"Для дітей потрібна ялинка, щоб було відчуття якогось свята, щоб хоч трошечки підняло настрій. А для дорослих видно, що ялинка вже своє віджила", — каже місцева жителька Оксана Негодюк.



"Не штучна, натуральна, гарна, затишна, красива. Не треба згущувати фарби, ми й так в обставинах таких знаходимося. Хай буде хоч якийсь позитив", — розповідає жителька Миколаєва Алефтина Уманська.



Скільки грошей витратять на прикрашання Луцька



На прикрашання міста до різдвяно-новорічних свят з бюджету громади не витратять жодної гривні, говорить заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк. З її слів, під час повномасштабної війни нових прикрас не купували.



"Останніх кілька років новорічні й різдвяні свята проходять під егідою "Місто Янголів". Ми цього і дотримуємось. І для суб’єктів господарювання теж є рекомендація оформити свої вітрини святково, щоб створити святковий настрій для лучан", — каже заступниця Луцького міського голови.



Усі інсталяції та вогні на ялинковому тріо увімкнуть ввечері 5 грудня, додала Ірина Чебелюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Місто Луцьк почали прикрашати до різдвяно-новорічних свят. На ялинкове тріо, яке росте на центральному майдані міста, вішають гірлянди, поруч ставлять святкові інсталяції.Урочистого запалення вогнів на ялинках не буде, розповіла Суспільному заступниця міського головиЧим цього року прикрашатимуть ЛуцькПрацівники комунального підприємства "Луцьксвітло" розвішують гірлянди на ялинки в центрі міста, а вздовж вулиці Лесі Українки кріплять янголів до ліхтарних стовпів. Ялинкове тріо прикрашатимуть 250 метрів гірлянд жовтого та синього кольорів, по вулиці Лесі Українки встановлять 32 янголи, каже керівник "Луцьксвітла"З його слів, цілим все не збереглось. Гірлянди виходять з ладу через те, що їх постійно вішають та знімають. Підприємство частково закупило нові блоки. Говорить: гроші витратили лише на розхідний матеріал.Викладачі Луцької художньої школи на Театральному майдані встановлюють тематичні банери з малюнками учнів. Їх намалювали три роки тому, цього року відреставрували, говорить директорка школи Віра Конська. Також, з її слів, на майдані будуть фотозони та святкова інсталяція навколо ялинок."Центральна інсталяція буде складатись з трьох янголів і по боках дерево життя, замість листя — янгольські крила. Загалом буде 12 об'ємних янголів, щоб можна було сфотографуватися", — розповідаєЯнголята подобаються юній лучанці Домініці Кривоспицькій."Я завжди буваю на тих святах і мені дуже подобається ялинка, яку зараз прикрашають. Також малюнки, які малюють дітки. Дуже гарно малюють, хочу їх похвалити. Вони – молодці", — говорить лучанка."Для дітей потрібна ялинка, щоб було відчуття якогось свята, щоб хоч трошечки підняло настрій. А для дорослих видно, що ялинка вже своє віджила", — каже місцева жителька"Не штучна, натуральна, гарна, затишна, красива. Не треба згущувати фарби, ми й так в обставинах таких знаходимося. Хай буде хоч якийсь позитив", — розповідає жителька МиколаєваНа прикрашання міста до різдвяно-новорічних свят з бюджету громади не витратять жодної гривні, говорить заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк. З її слів, під час повномасштабної війни нових прикрас не купували."Останніх кілька років новорічні й різдвяні свята проходять під егідою "Місто Янголів". Ми цього і дотримуємось. І для суб’єктів господарювання теж є рекомендація оформити свої вітрини святково, щоб створити святковий настрій для лучан", — каже заступниця Луцького міського голови.Усі інсталяції та вогні на ялинковому тріо увімкнуть ввечері 5 грудня, додала Ірина Чебелюк.

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