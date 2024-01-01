5 грудня на Волині: гортаючи календар

5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 грудня, день народження відзначає директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Олександр Дубина (на фото)та адвокат Дмитро Бурда.

ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Захар, Геннадій, Ілля та Сергій- та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

5 грудня українці відзначають День працівників статистики.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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