У місті на Волині водій екскаватора пошкодив газопровід

У місті на Волині водій екскаватора пошкодив газопровід
У місті Камінь-Каширський в обідню пору 4 грудня під час прочистки меліоративного каналу водій екскаватора пошкодив розподільний газопровід середнього тиску.
Про це повідомили в пресцентрі обласної філії "Газорозподільних мереж України".

У зв'язку з пошкодженням декілька сотень споживачів на вулиці Грушевського залишились без газу на пів дня.

На проведення ремонтних робіт виїхали спеціалісти Камінь-Каширської дільниці Ратнівського управління газового господарства: витік газу ліквідували. Суму завданих збитків не називають.

"Порушнику доведеться сплатити за підключення до системи газопостачання та завдані збитки газорозподільному підприємству. Волинська філія "Газмережі" застерігає: самовільне втручання у газорозподільну систему – це протиправні дії, які в першу чергу несуть загрозу здоров'ю та життю людей", — додали в пресцентрі.

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Теги: газ, аварія
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