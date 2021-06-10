У місті на Волині водій екскаватора пошкодив газопровід

У місті Камінь-Каширський в обідню пору 4 грудня під час прочистки меліоративного каналу водій екскаватора пошкодив розподільний газопровід середнього тиску.Про це повідомили в пресцентрі обласної філії "Газорозподільних мереж України".У зв'язку з пошкодженням декілька сотень споживачів на вулиці Грушевського залишились без газу на пів дня.На проведення ремонтних робіт виїхали спеціалісти Камінь-Каширської дільниці Ратнівського управління газового господарства: витік газу ліквідували. Суму завданих збитків не називають."Порушнику доведеться сплатити за підключення до системи газопостачання та завдані збитки газорозподільному підприємству. Волинська філія "Газмережі" застерігає: самовільне втручання у газорозподільну систему – це протиправні дії, які в першу чергу несуть загрозу здоров'ю та життю людей", — додали в пресцентрі.