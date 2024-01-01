Курс валют на 5 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,66 (-3 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,70 (-12 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,19 (+/- 0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 5 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 3 копійки і становить 41,69 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,66 (-3 коп.)Курс євро1 євро – 43,70 (-12 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,19 (+/- 0 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію