Курс валют на 5 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 5 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 3 копійки і становить 41,69 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,66 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,70 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,19 (+/- 0 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,66 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,70 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,19 (+/- 0 коп.)
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