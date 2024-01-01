Курс валют на 5 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 5 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 5 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 3 копійки і становить 41,69 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,66 (-3 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,70 (-12 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,19 (+/- 0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 5 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5-7 грудня
Сьогодні, 01:30
5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині водій екскаватора пошкодив газопровід
04 грудень, 23:19
У Луцьку прикрашають ялинкове тріо: скільки на це витратять грошей
04 грудень, 22:42
Схожі новини
Курс валют на 3 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 3 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
03 грудень, 05:17
Курс валют на 2 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
02 грудень, 01:30
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
30 листопад, 11:14
Курс валют на 29 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 29 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
29 листопад, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют на 5 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5-7 грудня
Сьогодні, 01:30
 0
5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У місті на Волині водій екскаватора пошкодив газопровід
04 грудень, 23:19
 0
У Луцьку прикрашають ялинкове тріо: скільки на це витратять грошей
04 грудень, 22:42
 0
Медіа
відео
1/8