У Луцьку біля готелю «Лучеськ» за 800 тисяч встановлять розумну зупинку

У Луцьку біля готелю «Лучеськ» за 800 тисяч встановлять розумну зупинку
На проспекті Відродження оновлять зупинку громадського транспорту «Готель «Лучеськ».

Про це йдеться у тендерній закупівлі на майданчику Prozorro, передає "Конкурент".

Так, департамент житлово-комунального господарства 4 грудня 2024 року оприлюднив закупівлю на ремонт зупинки. Вартість – 887 тисяч гривень. На конкурс з'явився лише один учасник – Колективне будівельно-монтажне підприємство «Орбіта-Рожище». Саме ця компанія й встановлюватиме розумну зупинку біля готелю.

Закінчити ремонт мають до кінця 2024 року.

За ці кошти фірма має виконати такі роботи:

демонтаж покриттів;
розборка ґрунту вручну;
засипання траншей вручну;
прокладання кабелю;
улаштування залізобетонних фундаментів;
монтаж металевих конструкцій та покрівельного покриття;
виготовлення сміттєвих урн;
скління частини зупинки;
монтаж світлового табло-вказівника та інформаційного табло.

«Орбіта-Рожище» – компанія, яка займається будівництвом житлових та нежитлових будівель, а її статутний капітал – майже 13,4 тисячі гривень. Власником підприємства є Андрій Ярмолюк.

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Теги: зупинка, Луцьк
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