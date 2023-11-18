У Луцьку біля готелю «Лучеськ» за 800 тисяч встановлять розумну зупинку





Про це йдеться у тендерній закупівлі на майданчику Prozorro, передає



Так, департамент житлово-комунального господарства 4 грудня 2024 року оприлюднив закупівлю на ремонт зупинки. Вартість – 887 тисяч гривень. На конкурс з'явився лише один учасник – Колективне будівельно-монтажне підприємство «Орбіта-Рожище». Саме ця компанія й встановлюватиме розумну зупинку біля готелю.



Закінчити ремонт мають до кінця 2024 року.



За ці кошти фірма має виконати такі роботи:



демонтаж покриттів;

розборка ґрунту вручну;

засипання траншей вручну;

прокладання кабелю;

улаштування залізобетонних фундаментів;

монтаж металевих конструкцій та покрівельного покриття;

виготовлення сміттєвих урн;

скління частини зупинки;

монтаж світлового табло-вказівника та інформаційного табло.



«Орбіта-Рожище» – компанія, яка займається будівництвом житлових та нежитлових будівель, а її статутний капітал – майже 13,4 тисячі гривень. Власником підприємства є Андрій Ярмолюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Відродження оновлять зупинку громадського транспорту «Готель «Лучеськ».Про це йдеться у тендерній закупівлі на майданчику Prozorro, передає "Конкурент" Так, департамент житлово-комунального господарства 4 грудня 2024 року оприлюднив закупівлю на ремонт зупинки. Вартість – 887 тисяч гривень. На конкурс з'явився лише один учасник – Колективне будівельно-монтажне підприємство «Орбіта-Рожище». Саме ця компанія й встановлюватиме розумну зупинку біля готелю.Закінчити ремонт мають до кінця 2024 року.За ці кошти фірма має виконати такі роботи:демонтаж покриттів;розборка ґрунту вручну;засипання траншей вручну;прокладання кабелю;улаштування залізобетонних фундаментів;монтаж металевих конструкцій та покрівельного покриття;виготовлення сміттєвих урн;скління частини зупинки;монтаж світлового табло-вказівника та інформаційного табло.«Орбіта-Рожище» – компанія, яка займається будівництвом житлових та нежитлових будівель, а її статутний капітал – майже 13,4 тисячі гривень. Власником підприємства є Андрій Ярмолюк.

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