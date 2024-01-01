На Волині судили ухилянта, який із підробленими документами хотів втекти за кордон

На Волині судили ухилянта, який із підробленими документами хотів втекти за кордон
На Волині судили військовозобов’язаного харків’янина, який із підробленими документами хотів втекти за кордон через пункт пропуску «Устилуг». Однак незаконно виїхати ухилянту не вдалося, його викрили прикордонники.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 28 листопада 2024 року, передає ВСН.

Як зазначено у вироку, 4 січня 2024 року, обвинувачений за допомогою месенджера «Телеграм» звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, з якою заздалегідь домовився про виготовлення підроблених документів: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії. Розуміючи, що вказані документи будуть підроблені, 5 січня чоловік надав свої особисті дані та фотокартку для внесення відомостей у фіктивні документи, які надають право перетнути державний кордон України у період дії правового режиму воєнного стану.

Загалом за підробку обвинувачений заплатив 1000 доларів США.

Отримавши фіктивні документи, чоловік 23 січня поточного року намагався перетнути кордон України у пункті пропуску «Устилуг». Обвинуваченого було викрито, що він намагався скористатися підробкою і йому не вдалося втекти за кордон.

У судовому засіданні харків'янин визнав свою провину повністю і розповів, що на злочин його підштовхнула ситуація на роботі. Він працював програмістом у ІТ-компанії. На початку року фірма повідомила, що припиняє співробітництво з Україною, у зв’язку з чим почав шукати законні можливості виїзду за кордон на роботу. Оскільки законних варіантів не знайшов, вимушений був діяти у незаконний спосіб.

Суд визнав винним чоловіка у скоєному і призначив йому покарання – штраф у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 51000 гривень.

Також обвинувачений має сплатити за експертизу документів та судовий збір - 3029,12 гривень.

Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ухилянти, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили ухилянта, який із підробленими документами хотів втекти за кордон
Сьогодні, 08:20
У Луцьку біля готелю «Лучеськ» за 800 тисяч встановлять розумну зупинку
Сьогодні, 07:12
Моблізація жінок та 18-річних: чого очікувати українцям найближчим часом
Сьогодні, 05:14
Курс валют на 5 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5-7 грудня
Сьогодні, 01:30
Схожі новини
Журналіст з Луцька намагався незаконно потрапити в Польщу Журналіст з Луцька намагався незаконно потрапити в Польщу
29 жовтень, 22:42
Військовий майже на п'ять років зник із військової частини: що вирішив суд Військовий майже на п'ять років зник із військової частини: що вирішив суд
29 жовтень, 21:45
На кордоні із Польщею на Волині затримали 20-річного жителя Черкащини На кордоні із Польщею на Волині затримали 20-річного жителя Черкащини
21 жовтень, 22:16
Трьох волинян судять за сприяння військовозобов'язаним у незаконному перетині кордону Трьох волинян судять за сприяння військовозобов'язаним у незаконному перетині кордону
05 червень, 05:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили ухилянта, який із підробленими документами хотів втекти за кордон
Сьогодні, 08:20
 0
У Луцьку біля готелю «Лучеськ» за 800 тисяч встановлять розумну зупинку
Сьогодні, 07:12
 0
Моблізація жінок та 18-річних: чого очікувати українцям найближчим часом
Сьогодні, 05:14
 0
Курс валют на 5 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5-7 грудня
Сьогодні, 01:30
 0
Медіа
відео
1/8