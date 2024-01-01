На Волині судили ухилянта, який із підробленими документами хотів втекти за кордон





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 28 листопада 2024 року, передає



Як зазначено у вироку, 4 січня 2024 року, обвинувачений за допомогою месенджера «Телеграм» звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, з якою заздалегідь домовився про виготовлення підроблених документів: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії. Розуміючи, що вказані документи будуть підроблені, 5 січня чоловік надав свої особисті дані та фотокартку для внесення відомостей у фіктивні документи, які надають право перетнути державний кордон України у період дії правового режиму воєнного стану.



Загалом за підробку обвинувачений заплатив 1000 доларів США.



Отримавши фіктивні документи, чоловік 23 січня поточного року намагався перетнути кордон України у пункті пропуску «Устилуг». Обвинуваченого було викрито, що він намагався скористатися підробкою і йому не вдалося втекти за кордон.



У судовому засіданні харків'янин визнав свою провину повністю і розповів, що на злочин його підштовхнула ситуація на роботі. Він працював програмістом у ІТ-компанії. На початку року фірма повідомила, що припиняє співробітництво з Україною, у зв’язку з чим почав шукати законні можливості виїзду за кордон на роботу. Оскільки законних варіантів не знайшов, вимушений був діяти у незаконний спосіб.



Суд визнав винним чоловіка у скоєному і призначив йому покарання – штраф у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 51000 гривень.



Також обвинувачений має сплатити за експертизу документів та судовий збір - 3029,12 гривень.



Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили військовозобов’язаного харків’янина, який із підробленими документами хотів втекти за кордон через пункт пропуску «Устилуг». Однак незаконно виїхати ухилянту не вдалося, його викрили прикордонники.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 28 листопада 2024 року, передає ВСН Як зазначено у вироку, 4 січня 2024 року, обвинувачений за допомогою месенджера «Телеграм» звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, з якою заздалегідь домовився про виготовлення підроблених документів: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії. Розуміючи, що вказані документи будуть підроблені, 5 січня чоловік надав свої особисті дані та фотокартку для внесення відомостей у фіктивні документи, які надають право перетнути державний кордон України у період дії правового режиму воєнного стану.Загалом за підробку обвинувачений заплатив 1000 доларів США.Отримавши фіктивні документи, чоловік 23 січня поточного року намагався перетнути кордон України у пункті пропуску «Устилуг». Обвинуваченого було викрито, що він намагався скористатися підробкою і йому не вдалося втекти за кордон.У судовому засіданні харків'янин визнав свою провину повністю і розповів, що на злочин його підштовхнула ситуація на роботі. Він працював програмістом у ІТ-компанії. На початку року фірма повідомила, що припиняє співробітництво з Україною, у зв’язку з чим почав шукати законні можливості виїзду за кордон на роботу. Оскільки законних варіантів не знайшов, вимушений був діяти у незаконний спосіб.Суд визнав винним чоловіка у скоєному і призначив йому покарання – штраф у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 51000 гривень.Також обвинувачений має сплатити за експертизу документів та судовий збір - 3029,12 гривень.Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

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