Моблізація жінок та 18-річних: чого очікувати українцям найближчим часом





Радник Байдена наголошував, що на фронті важлива не зброя, а кількість особового складу. Білий дім заявляв, що Розширення мобілізації та додаткова жива сила можуть відіграти ключову роль на полі бою вже сьогодні.



На що слід очікувати українцям – дізнавайтеся у матеріалі



Захід пропонує знизити мобілізаційний вік в Україні

У США вважають, що Україна має розглянути можливість зниження призовного віку своїх солдатів до 18 років, пише Reuters



У матеріалі зазначили, що при теперішніх умовах, Україна не може мобілізувати та підготувати достатню кількість новобранців для відправлення на фронт. Зокрема, розширення мобілізації та додаткова жива сила можуть відіграти ключову роль на полі бою.



Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що проблеми ЗСУ на фронті пов'язані не з нестачею зброї або обладнання, а з дефіцитом особового складу.



На пресконференції у Брюсселі, Держсекретар США Ентоні Блінкен завив, що Україні необхідно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації для протистояння російській агресії.



Посадовець наголошував, що попри наявності грошей на передовій мають бути люди. Також він додав, що "у нас є зобов'язання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни".



Як пише The Washington Post, офіційні особи США зауважили, що розрив між зусиллями Росії та України у призові військових, ймовірно, виявиться набагато важливішим у визначенні перебігу війни. Виснажена армія України зазнала виклику через значну нестачу передових підрозділів, а також повільну мобілізацію та навчання. Тим часом Кремлю вдається трохи розширити свої сили, хоча він і зазнає великих втрат.



Що кажуть військові

Зокрема, українські військові також пропонують знизити мобілізаційний вік до 20, а то й до 18 років.



Комбат ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що всі повнолітні українці – і чоловіки, й жінки – мають бути військовозобов'язаними від 18 років., а на фронті мають воювати люди віком від 23 років.



На думку полковника СБУ та секретаря Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, мобілізаційний вік має починатися від 20 років. Він також зазначив, що у світі мобілізація від 18 чи 20 років – це звична практика.



На противагу цьому, Кирило Верес, командир батальйону К-2 54-ї ОМБр сказав, що йому дуже бракує особового складу, проте він неготовий масово брати до свого підрозділу 18-річних: "18-річний хлопець – для мене це трохи рано".



Варто додати, що про зниження мобілізаційного віку військові заговорили ще навесні-влітку – після того, як у квітні його знизили від 27 до 25 років.



Заступник командира 3 окремої штурмової бригади, майор Родіон Кудряшов зробив таку заяву: "Я за пониження вікового цензу… Я вважаю, що віковий ценз може бути понижений до 21 року включно".



Військовий зауважував, що ворога не вдасться перемогти лише кількістю, потрібна ще й «якість».



Іншої позиції дотримується речник ОК "Захід" Олег Домбровський заявив, що на сьогодні Україна не має потреби в мобілізації чоловіків віком 18-25 років. Рішення про мобілізацію від 18 років залежатиме від ситуації на фронті.



Що кажуть українські політики

У своєму дописі в соцмережі Х радник президента Зеленського Дмитро Литвин зауважив, що Україні бракує зброї від західних партнерів для уже мобілізованих бійців ЗСУ. За словами політика, заклики західних партнерів про зниження мобілізаційного віку не мають сенсу.



“Ми бачимо, що анонсована раніше техніка не надходить вчасно. Через ці зволікання Україні не вистачає зброї, щоб озброїти вже мобілізованих солдатів”, – йдеться у дописі.



За його словами, західні партнери мають повний доступ до інформації щодо постачання зброї, тому можуть порівнювати обіцянки з фактичними поставками.



Зокрема, нещодавно президент Володимир Зеленський у Верховній Раді, заявляв, що в Україні зменшення мобілізаційного віку не передбачається. Проте для всіх охочих пропонуватимуть контракти з мотиваційним пакетом для тих, хто не досяг мобілізаційного віку.



"Міноборони та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в ЗСУ для громадян, які не досягнули мобілізаційного віку, але хочуть проявити себе у захисті батьківщини. Ці контракти матимуть відчутну мотиваційну складову. Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку. На основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою коштом контрактів, а не тільки мобілізацією ", – заявив президент.



Зниження мобілізаційного віку вплине на народжуваність

Громадський діяч, засновник однойменного фонду Сергій Притула розповів в інтерв’ю ТСН, що зниження мобілізаційного віку вплине на народжуваність.



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Племінниця Путіна розкрила секретну інформацію про кількість зниклих в Україні окупантів

"У нас коли заходить мова, що спустити мобілізаційний вік до 23-х – 21-го, нам потрібно уважно подивитися на картинку демографічної ситуації в Україні. У здоровому суспільстві демографічна картина така, як ялиночка: йде пірамідка на звуження, бо людей фізично не стає, але зростає молодняк, підлітки. В Україні демографічна картинка – неправильна клепсидра з малесенькою "спідничкою", з широкою вверх горловиною, що свідчить про превалювання літніх людей. А горловинка – це покоління 20-25. Їх у нас найменше в демографічній статистиці", – розповів громадський діяч.



Як вважає Притула, через мобілізацію 20-25 річних у майбутньому Україна матиме "діра" в народжуваності.



"Я розумію поведінку української влади, яка розуміє, що мобілізація цього сегменту суспільства може призвести до того, що через 20-25 років у нас буде просто дірка по народжуваності, у нас просто не будуть з’являтися дітки", – пояснив Притула.



На його думку, наповнювати українське військо слід наповнювати шляхом грамотного рекрутингу або збільшенням грошового заохочення.



Мобілізація жінок

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко зазначав, що кожному потрібно пройти базову загальну військову підготовку, адже це необхідні навички виживання у сучасному світі, які потрібні кожній людині незалежно від статі.



Нардеп повідомив, що Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт, за яким жінок, що пройшли БЗВП, будуть ставити на облік військовозобов'язаних. Однак, проходити чи не проходити вишкіл має бути виключно добровільним рішення жінки.



За словами Гончаренка, ухвалення поточної редакції призведе лише до зменшення кількості жінок, які добровільно захочуть пройти базову військову підготовку, тому що фактично цей закон передбачає, що в майбутньому жінки будуть підлягати мобілізації.



Тому нардеп запропонує до законопроєкту певні правки, зокрема, зробити постановку на облік добровільним рішенням. Він вважає, що проходження БЗВП жінками стане хорошим вишколом для збереження їх власного життя в реаліях сьогодення.



"Подивіться, що відбувається у Північній Кореї, на Близькому Сході. Невідомо, якою буде війна, і можливо від неї нікуди не втечеш. Вона всюди можливо буде. І ці навички виживання – вони точно всім потрібні", – зазначив Олексій Гончаренко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці листопада у західних ЗМІ поширювали інформацію про те, що Білий дім чинить тиск на Київ з метою посилення його боєздатності у війні проти російської агресії. Сполучені Штати зауважили, що Україна має розглянути питання щодо зниження призовного віку своїх солдатів до 18 років.Радник Байдена наголошував, що на фронті важлива не зброя, а кількість особового складу. Білий дім заявляв, що Розширення мобілізації та додаткова жива сила можуть відіграти ключову роль на полі бою вже сьогодні.На що слід очікувати українцям – дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua Захід пропонує знизити мобілізаційний вік в УкраїніУ США вважають, що Україна має розглянути можливість зниження призовного віку своїх солдатів до 18 років, пише ReutersУ матеріалі зазначили, що при теперішніх умовах, Україна не може мобілізувати та підготувати достатню кількість новобранців для відправлення на фронт. Зокрема, розширення мобілізації та додаткова жива сила можуть відіграти ключову роль на полі бою.Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що проблеми ЗСУ на фронті пов'язані не з нестачею зброї або обладнання, а з дефіцитом особового складу.На пресконференції у Брюсселі, Держсекретар США Ентоні Блінкен завив, що Україні необхідно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації для протистояння російській агресії.Посадовець наголошував, що попри наявності грошей на передовій мають бути люди. Також він додав, що "у нас є зобов'язання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни".Як пише The Washington Post, офіційні особи США зауважили, що розрив між зусиллями Росії та України у призові військових, ймовірно, виявиться набагато важливішим у визначенні перебігу війни. Виснажена армія України зазнала виклику через значну нестачу передових підрозділів, а також повільну мобілізацію та навчання. Тим часом Кремлю вдається трохи розширити свої сили, хоча він і зазнає великих втрат.Що кажуть військовіЗокрема, українські військові також пропонують знизити мобілізаційний вік до 20, а то й до 18 років.Комбат ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що всі повнолітні українці – і чоловіки, й жінки – мають бути військовозобов'язаними від 18 років., а на фронті мають воювати люди віком від 23 років.На думку полковника СБУ та секретаря Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, мобілізаційний вік має починатися від 20 років. Він також зазначив, що у світі мобілізація від 18 чи 20 років – це звична практика.На противагу цьому, Кирило Верес, командир батальйону К-2 54-ї ОМБр сказав, що йому дуже бракує особового складу, проте він неготовий масово брати до свого підрозділу 18-річних: "18-річний хлопець – для мене це трохи рано".Варто додати, що про зниження мобілізаційного віку військові заговорили ще навесні-влітку – після того, як у квітні його знизили від 27 до 25 років.Заступник командира 3 окремої штурмової бригади, майор Родіон Кудряшов зробив таку заяву: "Я за пониження вікового цензу… Я вважаю, що віковий ценз може бути понижений до 21 року включно".Військовий зауважував, що ворога не вдасться перемогти лише кількістю, потрібна ще й «якість».Іншої позиції дотримується речник ОК "Захід" Олег Домбровський заявив, що на сьогодні Україна не має потреби в мобілізації чоловіків віком 18-25 років. Рішення про мобілізацію від 18 років залежатиме від ситуації на фронті.Що кажуть українські політикиУ своєму дописі в соцмережі Х радник президента Зеленського Дмитро Литвин зауважив, що Україні бракує зброї від західних партнерів для уже мобілізованих бійців ЗСУ. За словами політика, заклики західних партнерів про зниження мобілізаційного віку не мають сенсу.“Ми бачимо, що анонсована раніше техніка не надходить вчасно. Через ці зволікання Україні не вистачає зброї, щоб озброїти вже мобілізованих солдатів”, – йдеться у дописі.За його словами, західні партнери мають повний доступ до інформації щодо постачання зброї, тому можуть порівнювати обіцянки з фактичними поставками.Зокрема, нещодавно президент Володимир Зеленський у Верховній Раді, заявляв, що в Україні зменшення мобілізаційного віку не передбачається. Проте для всіх охочих пропонуватимуть контракти з мотиваційним пакетом для тих, хто не досяг мобілізаційного віку."Міноборони та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в ЗСУ для громадян, які не досягнули мобілізаційного віку, але хочуть проявити себе у захисті батьківщини. Ці контракти матимуть відчутну мотиваційну складову. Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку. На основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою коштом контрактів, а не тільки мобілізацією ", – заявив президент.Зниження мобілізаційного віку вплине на народжуваністьГромадський діяч, засновник однойменного фонду Сергій Притула розповів в інтерв’ю ТСН, що зниження мобілізаційного віку вплине на народжуваність.ТАКОЖ ЧИТАЙТЕПлемінниця Путіна розкрила секретну інформацію про кількість зниклих в Україні окупантівПлемінниця Путіна розкрила секретну інформацію про кількість зниклих в Україні окупантів"У нас коли заходить мова, що спустити мобілізаційний вік до 23-х – 21-го, нам потрібно уважно подивитися на картинку демографічної ситуації в Україні. У здоровому суспільстві демографічна картина така, як ялиночка: йде пірамідка на звуження, бо людей фізично не стає, але зростає молодняк, підлітки. В Україні демографічна картинка – неправильна клепсидра з малесенькою "спідничкою", з широкою вверх горловиною, що свідчить про превалювання літніх людей. А горловинка – це покоління 20-25. Їх у нас найменше в демографічній статистиці", – розповів громадський діяч.Як вважає Притула, через мобілізацію 20-25 річних у майбутньому Україна матиме "діра" в народжуваності."Я розумію поведінку української влади, яка розуміє, що мобілізація цього сегменту суспільства може призвести до того, що через 20-25 років у нас буде просто дірка по народжуваності, у нас просто не будуть з’являтися дітки", – пояснив Притула.На його думку, наповнювати українське військо слід наповнювати шляхом грамотного рекрутингу або збільшенням грошового заохочення.Мобілізація жінокНародний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко зазначав, що кожному потрібно пройти базову загальну військову підготовку, адже це необхідні навички виживання у сучасному світі, які потрібні кожній людині незалежно від статі.Нардеп повідомив, що Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт, за яким жінок, що пройшли БЗВП, будуть ставити на облік військовозобов'язаних. Однак, проходити чи не проходити вишкіл має бути виключно добровільним рішення жінки.За словами Гончаренка, ухвалення поточної редакції призведе лише до зменшення кількості жінок, які добровільно захочуть пройти базову військову підготовку, тому що фактично цей закон передбачає, що в майбутньому жінки будуть підлягати мобілізації.Тому нардеп запропонує до законопроєкту певні правки, зокрема, зробити постановку на облік добровільним рішенням. Він вважає, що проходження БЗВП жінками стане хорошим вишколом для збереження їх власного життя в реаліях сьогодення."Подивіться, що відбувається у Північній Кореї, на Близькому Сході. Невідомо, якою буде війна, і можливо від неї нікуди не втечеш. Вона всюди можливо буде. І ці навички виживання – вони точно всім потрібні", – зазначив Олексій Гончаренко.

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