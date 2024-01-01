Українська делегація зустрілася з радниками Трампа, - Reuters

Дональда Трампа. Делегацію очолив керівник ОП Андрій Єрмак.



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Джерело агентства розповіло, що зустріч відбулася на тлі того, що Україна шукає підтримки від нової команди у питанні війни Росії проти України. Також він повідомив, з ким саме із представників Трампа відбулася зустріч.



"Група зустрілася у Вашингтоні з кандидатом Трампа на посаду радника з національної безпеки Білого дому Майком Волцем та його спецпредставником по Україні Кітом Келлогом", - йдеться у повідомленні.



Інших подробиць джерело не розповіло. Команда Трампа у свою чергу на прохання прокоментувати зустріч не відповіла.



Нагадаємо, днями голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що Україна разом із партнерами вже напрацювала мирну рамку для проведення другого саміту миру. Така рамка є умовою другої зустрічі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 4 грудня, українська делегація зустрілася із високопоставленими представниками обраного президента США. Делегацію очолив керівник ОППро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Джерело агентства розповіло, що зустріч відбулася на тлі того, що Україна шукає підтримки від нової команди у питанні війни Росії проти України. Також він повідомив, з ким саме із представників Трампа відбулася зустріч."Група зустрілася у Вашингтоні з кандидатом Трампа на посаду радника з національної безпеки Білого дому Майком Волцем та його спецпредставником по Україні Кітом Келлогом", - йдеться у повідомленні.Інших подробиць джерело не розповіло. Команда Трампа у свою чергу на прохання прокоментувати зустріч не відповіла.Нагадаємо, днями голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що Україна разом із партнерами вже напрацювала мирну рамку для проведення другого саміту миру. Така рамка є умовою другої зустрічі.

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