Уночі росія атакувала Україну двома Іскандерами та 44 дронами.
Сьогодні, 10:49
У ніч на 5 грудня сили протиповітряної оборони збили 30 російських ударних безпілотників.
Про це повідомило командування Повітряних сил.
Ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області, також атакував Україну 44-ма ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Курськ, РФ).
Станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.
12 безпілотників локаційно втрачено, один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.
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Про це повідомило командування Повітряних сил.
Ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області, також атакував Україну 44-ма ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Курськ, РФ).
Станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.
12 безпілотників локаційно втрачено, один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.
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