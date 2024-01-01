Уночі росія атакувала Україну двома Іскандерами та 44 дронами.

Уночі росія атакувала Україну двома Іскандерами та 44 дронами.
У ніч на 5 грудня сили протиповітряної оборони збили 30 російських ударних безпілотників.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області, також атакував Україну 44-ма ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Курськ, РФ).

Станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

12 безпілотників локаційно втрачено, один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

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Теги: Україна, росія, війна
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