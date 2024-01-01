Де в Луцьку та на Волині відкривають резиденції Святого Миколая?





На Волині активно готуються до цього дня, адже для дітей — це завжди час дива та приємних сюрпризів.



У містах та селах області незабаром відкриються святкові резиденції — чарівні будиночки та тематичні локації, де малечу зустрічатимуть казкові персонажі, ігри, подарунки та незабутні враження.



Якщо ви ще не вирішили, де провести свято, журналісти ВолиньPost зібрали інформацію про місця, де вони діятимуть.



Резиденція в укритті (Луцьк)

У Луцьку, як і в попередні роки, відкриється резиденція Святого Миколая, яка розташована в укритті підземелля на проспекті Волі, 2 (вхід через артгалерею «Образ»). Тут діти зможуть особисто поспілкуватися з Миколаєм та його помічниками, розповісти про свої мрії й передати лист із побажаннями.



Резиденція працюватиме три дні — 6, 7 і 8 грудня, з 13:00 до 20:00. Вхід для всіх відвідувачів буде безкоштовним, однак організатори вітають донати на підтримку Збройних сил України. Для індивідуальних візитів із дітьми попередня реєстрація не потрібна, але групові відвідування слід узгоджувати заздалегідь, заповнивши спеціальну Google-форму. Кількість груп на день обмежена, тому важливо повідомити про візит заздалегідь.



Батьки можуть підготувати подарунок для своєї дитини та домовитися про його вручення через організаторів. Крім того, у резиденції буде можливість передати подарунок для дітей із незахищених верств населення. Деталі можна уточнити у Луцькому міському молодіжному центрі.





Резиденція Святого Миколая у ресторації «Гості»

Цього року Резиденція Святого Миколая працюватиме й у



У п’ятницю, 6 грудня, тут відбудеться особливий вечір, наповнений атмосферою свята та чарів. Організатори обіцяють фантастичну програму: гостей зустрічатимуть казкові персонажі в яскравих костюмах, а сама атмосфера дозволить повірити в дива навіть найскептичнішим.



На жаль, усі місця на цю подію вже заброньовані, але адміністрація закладу зазначає, що в разі великого попиту резиденція може відкритися повторно.



Деталі та бронювання у вайбері або за телефоном 095 00 17 500



Для тих, хто не встиг потрапити на зустріч зі Святим Миколаєм, є ще одна нагода зануритися у казку. PartyLab Kids також



Вона діятиме з 9 грудня. Організатори обіцяють насичену програму для всієї родини.





Поштова резиденція від Укрпошти (Луцьк)

З 6 грудня у відділенні Укрпошти, розташованому на вулиці Кривий Вал, 19, почне працювати Різдвяна поштова резиденція, яка діятиме до 31 грудня. Тут кожна дитина зможе надіслати листа Святому Миколаю.



Такі резиденції запрацюють у багатьох центральних відділеннях Укрпошти по всій країні. Це чудова можливість провести час із сім’єю, написати листи зі щирими побажаннями та привітати рідних і близьких зі святами. Особливо творчих дітей, які вкажуть свою зворотну адресу, чекають приємні сюрпризи від партнерів Святого Миколая: Mastercard, Monobank та інших компаній.





Будиночок Святого Миколая в Нововолинську

У Нововолинську на майдані Незалежності святкова резиденція працювала ще з 2 грудня. Завершує вона свою роботу вже 5 грудня. Цього дня працюватиме з 16:00 до 20:00.



Але тим, хто не встиг відвідати Будиночок Святого Миколая, засмучуватися не варто. Адже у п’ятницю, 6 грудня, тут запланована святкова програма, яка включатиме концерт і розваги для дітей і дорослих.





Резиденція у Володимирі

У Володимирі резиденція Святого Миколая розпочне свою роботу 5 грудня. Урочисте відкриття відбудеться о 16:00 у Центрі культурних послуг. Додаткові дні роботи заплановані на 9 і 10 грудня, тоді резиденція прийматиме гостей з 12:00 до 15:00.



Для наймолодших відвідувачів підготували незабутню зустріч із добрим Чудотворцем, подарунки, святкові сюрпризи та затишну атмосферу. У фоє Центру культурних послуг одночасно діятиме різдвяний ярмарок, де можна буде придбати сувеніри та смаколики.



Особливо яскравим стане 6 грудня, коли о 16:00 у парку «Слов’янський» відбудеться урочисте запалення головної ялинки Володимира. Цей вечір обіцяє стати справжнім святковим дійством із безліччю розваг і позитивних емоцій для всієї громади.





Резиденція у Ківерцях

У Ківерцях резиденція Святого Миколая відкрилася ще 1 грудня, але досі активно працює. Діє вона у районному будинку культури, що на вулиці Шевченка, 25.



А 6 грудня там відбудеться ще й казкове дійство — вистава під назвою «Пригоди S Миколая 2». Початок дійства — о 18:00.

Вхід платний, 100 гривень. Квитки можна придбати на касі будинку культури.



Після перегляду казки охочі зможуть завітати у резиденцію, яка в той вечір теж працюватиме.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Свято Миколая Чудотворця вже на порозі.На Волині активно готуються до цього дня, адже для дітей — це завжди час дива та приємних сюрпризів.У містах та селах області незабаром відкриються святкові резиденції — чарівні будиночки та тематичні локації, де малечу зустрічатимуть казкові персонажі, ігри, подарунки та незабутні враження.Якщо ви ще не вирішили, де провести свято, журналісти ВолиньPost зібрали інформацію про місця, де вони діятимуть.У Луцьку, як і в попередні роки, відкриється резиденція Святого Миколая, яка розташована в укритті підземелля на проспекті Волі, 2 (вхід через артгалерею «Образ»). Тут діти зможуть особисто поспілкуватися з Миколаєм та його помічниками, розповісти про свої мрії й передати лист із побажаннями.Резиденція працюватиме три дні — 6, 7 і 8 грудня, з 13:00 до 20:00. Вхід для всіх відвідувачів буде безкоштовним, однак організатори вітають донати на підтримку Збройних сил України. Для індивідуальних візитів із дітьми попередня реєстрація не потрібна, але групові відвідування слід узгоджувати заздалегідь, заповнивши спеціальну Google-форму. Кількість груп на день обмежена, тому важливо повідомити про візит заздалегідь.Батьки можуть підготувати подарунок для своєї дитини та домовитися про його вручення через організаторів. Крім того, у резиденції буде можливість передати подарунок для дітей із незахищених верств населення. Деталі можна уточнити у Луцькому міському молодіжному центрі.Цього року Резиденція Святого Миколая працюватиме й у ресторації «Гості» , розташованій у селі Брище поблизу Луцька. Організацією заходу займається івент-агенція «PartyLab Kids».У п’ятницю, 6 грудня, тут відбудеться особливий вечір, наповнений атмосферою свята та чарів. Організатори обіцяють фантастичну програму: гостей зустрічатимуть казкові персонажі в яскравих костюмах, а сама атмосфера дозволить повірити в дива навіть найскептичнішим.На жаль, усі місця на цю подію вже заброньовані, але адміністрація закладу зазначає, що в разі великого попиту резиденція може відкритися повторно.Деталі та бронювання у вайбері або за телефоном 095 00 17 500Для тих, хто не встиг потрапити на зустріч зі Святим Миколаєм, є ще одна нагода зануритися у казку. PartyLab Kids також відкриє Резиденцію Санти на базі рекреаційного пункту «Лісовичок», що в селищі Колки.Вона діятиме з 9 грудня. Організатори обіцяють насичену програму для всієї родини.З 6 грудня у відділенні Укрпошти, розташованому на вулиці Кривий Вал, 19, почне працювати Різдвяна поштова резиденція, яка діятиме до 31 грудня. Тут кожна дитина зможе надіслати листа Святому Миколаю.Такі резиденції запрацюють у багатьох центральних відділеннях Укрпошти по всій країні. Це чудова можливість провести час із сім’єю, написати листи зі щирими побажаннями та привітати рідних і близьких зі святами. Особливо творчих дітей, які вкажуть свою зворотну адресу, чекають приємні сюрпризи від партнерів Святого Миколая: Mastercard, Monobank та інших компаній.У Нововолинську на майдані Незалежності святкова резиденція працювала ще з 2 грудня. Завершує вона свою роботу вже 5 грудня. Цього дня працюватиме з 16:00 до 20:00.Але тим, хто не встиг відвідати Будиночок Святого Миколая, засмучуватися не варто. Адже у п’ятницю, 6 грудня, тут запланована святкова програма, яка включатиме концерт і розваги для дітей і дорослих.У Володимирі резиденція Святого Миколая розпочне свою роботу 5 грудня. Урочисте відкриття відбудеться о 16:00 у Центрі культурних послуг. Додаткові дні роботи заплановані на 9 і 10 грудня, тоді резиденція прийматиме гостей з 12:00 до 15:00.Для наймолодших відвідувачів підготували незабутню зустріч із добрим Чудотворцем, подарунки, святкові сюрпризи та затишну атмосферу. У фоє Центру культурних послуг одночасно діятиме різдвяний ярмарок, де можна буде придбати сувеніри та смаколики.Особливо яскравим стане 6 грудня, коли о 16:00 у парку «Слов’янський» відбудеться урочисте запалення головної ялинки Володимира. Цей вечір обіцяє стати справжнім святковим дійством із безліччю розваг і позитивних емоцій для всієї громади.У Ківерцях резиденція Святого Миколая відкрилася ще 1 грудня, але досі активно працює. Діє вона у районному будинку культури, що на вулиці Шевченка, 25.А 6 грудня там відбудеться ще й казкове дійство — вистава під назвою «Пригоди S Миколая 2». Початок дійства — о 18:00.Вхід платний, 100 гривень. Квитки можна придбати на касі будинку культури.Після перегляду казки охочі зможуть завітати у резиденцію, яка в той вечір теж працюватиме.

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