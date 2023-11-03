Рятувальник з Волині у свій день народження піднявся на одну з найвищих вершин України

У свій день народження рятувальник з Волині піднявся на одну з найвищих вершин України.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині., начальник 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька ДСНС Волині, затятий спортсмен, у свій день народження уже неодноразово підкорював різні вершини в Україні, в тому числі й Говерлу.Цього року у свій день народження він не зрадив своїй традиції та піднявся на засніжену гору.А ви впізнали одну з величних гір України?Підйом був нелегкий, разом з провідником шлях зайняв 7 годин, але враження від побачених пейзажів незабутні!" - йдеться в повідомленні.