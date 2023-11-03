Рятувальник з Волині у свій день народження піднявся на одну з найвищих вершин України

Рятувальник з Волині у свій день народження піднявся на одну з найвищих вершин України
У свій день народження рятувальник з Волині піднявся на одну з найвищих вершин України.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.

"Сергій Січко, начальник 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька ДСНС Волині, затятий спортсмен, у свій день народження уже неодноразово підкорював різні вершини в Україні, в тому числі й Говерлу.

Цього року у свій день народження він не зрадив своїй традиції та піднявся на засніжену гору.

А ви впізнали одну з величних гір України?

Підйом був нелегкий, разом з провідником шлях зайняв 7 годин, але враження від побачених пейзажів незабутні!" - йдеться в повідомленні.
Рятувальник з Волині у свій день народження піднявся на одну з найвищих вершин України
Рятувальник з Волині у свій день народження піднявся на одну з найвищих вершин України

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Теги: рятувальник, Волинь, Говерла
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