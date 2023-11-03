Рятувальник з Волині у свій день народження піднявся на одну з найвищих вершин України
Сьогодні, 10:12
У свій день народження рятувальник з Волині піднявся на одну з найвищих вершин України.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
"Сергій Січко, начальник 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька ДСНС Волині, затятий спортсмен, у свій день народження уже неодноразово підкорював різні вершини в Україні, в тому числі й Говерлу.
Цього року у свій день народження він не зрадив своїй традиції та піднявся на засніжену гору.
А ви впізнали одну з величних гір України?
Підйом був нелегкий, разом з провідником шлях зайняв 7 годин, але враження від побачених пейзажів незабутні!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
"Сергій Січко, начальник 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька ДСНС Волині, затятий спортсмен, у свій день народження уже неодноразово підкорював різні вершини в Україні, в тому числі й Говерлу.
Цього року у свій день народження він не зрадив своїй традиції та піднявся на засніжену гору.
А ви впізнали одну з величних гір України?
Підйом був нелегкий, разом з провідником шлях зайняв 7 годин, але враження від побачених пейзажів незабутні!" - йдеться в повідомленні.
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