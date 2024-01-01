Двох росіян засудили на Волині за шахрайство
Сьогодні, 11:59
Ошукували людей в Інтернеті – постановили вирок двом громадянам рф та громадянці України за вчинення шахрайств у складі організованої групи.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав двох громадян російської федерації та жительку Житомира винуватими у вчиненні шахрайств у складі організованої групи (ч. 5 ст. 190 КК України).
Нагадаємо, 43-річний і 32-річний неодноразово судимі раніше чоловіки, які перебували у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучивши 33-річну спільницю з волі, ошукували громадян, які продавали побутову техніку через сайт OLX.
Упродовж серпня-листопада 2023 року, домовляючись про доставку товару у відділення поштового оператора та підробляючи чеки про оплату, вони заволодівали товаром та здавали його в ломбард.
Двом іноземцям, які з листопада 2023 року перебувають під вартою, суд призначив покарання у виді реального позбавлення волі: молодшому – на строк 5 років та 8 місяців, старшому – на строк 5 років та 3 місяці. Обом – із конфіскацією майна.
Жінці призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав двох громадян російської федерації та жительку Житомира винуватими у вчиненні шахрайств у складі організованої групи (ч. 5 ст. 190 КК України).
Нагадаємо, 43-річний і 32-річний неодноразово судимі раніше чоловіки, які перебували у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучивши 33-річну спільницю з волі, ошукували громадян, які продавали побутову техніку через сайт OLX.
Упродовж серпня-листопада 2023 року, домовляючись про доставку товару у відділення поштового оператора та підробляючи чеки про оплату, вони заволодівали товаром та здавали його в ломбард.
Двом іноземцям, які з листопада 2023 року перебувають під вартою, суд призначив покарання у виді реального позбавлення волі: молодшому – на строк 5 років та 8 місяців, старшому – на строк 5 років та 3 місяці. Обом – із конфіскацією майна.
Жінці призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.
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