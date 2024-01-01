На Волині зіткнулися автівка та мотоцикл

У Любешеві п’яний водій скоїв ДТП з постраждалими: слідчі з’ясовують обставини події.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 4 грудня, на вулиці Магістральна.54-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo у стані сп’яніння, не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом Loncin, який рухався у зустрічному напрямку.За кермом мотоцикла перебував 17-річний житель Любешівської громади.Внаслідок ДТП постраждав пасажир двоколісного, 20-річний житель цієї ж громади, його шпиталізували.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 – 1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Транспортні засоби поліцейські вилучили.Слідство триває.