На Волині зіткнулися автівка та мотоцикл

На Волині зіткнулися автівка та мотоцикл
У Любешеві п’яний водій скоїв ДТП з постраждалими: слідчі з’ясовують обставини події.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 4 грудня, на вулиці Магістральна.

54-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo у стані сп’яніння, не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом Loncin, який рухався у зустрічному напрямку.

За кермом мотоцикла перебував 17-річний житель Любешівської громади.

Внаслідок ДТП постраждав пасажир двоколісного, 20-річний житель цієї ж громади, його шпиталізували.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 – 1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Транспортні засоби поліцейські вилучили.

Слідство триває.


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Теги: Волинь, ДТП, поліція
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