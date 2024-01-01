На Волині зіткнулися автівка та мотоцикл
Сьогодні, 12:36
У Любешеві п’яний водій скоїв ДТП з постраждалими: слідчі з’ясовують обставини події.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 4 грудня, на вулиці Магістральна.
54-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo у стані сп’яніння, не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом Loncin, який рухався у зустрічному напрямку.
За кермом мотоцикла перебував 17-річний житель Любешівської громади.
Внаслідок ДТП постраждав пасажир двоколісного, 20-річний житель цієї ж громади, його шпиталізували.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 – 1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Транспортні засоби поліцейські вилучили.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 4 грудня, на вулиці Магістральна.
54-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo у стані сп’яніння, не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом Loncin, який рухався у зустрічному напрямку.
За кермом мотоцикла перебував 17-річний житель Любешівської громади.
Внаслідок ДТП постраждав пасажир двоколісного, 20-річний житель цієї ж громади, його шпиталізували.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 – 1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Транспортні засоби поліцейські вилучили.
Слідство триває.
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