Сталевий щит і меч Харківщини: як працює танковий батальйон 42 ОМБр, у складі якої воює чимало волинян

Танковий батальйон 42 Окремої механізованої бригади завжди доводить, що “броня” – це не лише захист, а й потужна зброя для нищення ворога.У жорстких умовах оборони Харківщини наші танкісти показали надзвичайну майстерність і стійкість, виконуючи найскладніші завдання. Тому “сталевий підрозділ” став справжнім символом незламності та ударної сили бригади на передовій лінії фронту.Серед тих, хто заслужив особливу повагу побратимів і кого бояться окупанти найбільше, екіпаж головного сержанта – командира танка одного зі взводів батальйону, молодшого сержанта. Корінний львів'янин із позивним “Леон” був мобілізований у Збройні Сили України одним із місцевих РТЦК та СП 27 червня 2023 року.За увесь час участі в бойових діях Павло знищив чимало окупантів та ворожої техніки. Але особливим у його біографії став епізод, коли як навідник у складі зведеного екіпажу він виконував завдання на Бахмутському напрямку. Разом із командиром танку він саме перебував на башті броньованої машини, коли загарбники застосували БпЛА. На жаль, офіцер загинув.Але Павло не розгубився: взяв керівництво екіпажем на себе і завдяки злагодженим діям із механіком-водієм танка вивели бойову машину неушкодженою в район зосередження підрозділу, разом із тим провівши евакуацію тіла полеглого побратима.Згідно Указу Президента України №611/2024 від 5 вересня 2024 року молодший сержант нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.У цивільному житті Павло здобув фах механіка по ремонту та обслуговуванні телеапаратури, займався підприємництвом. А після проходження фахового навчання у ЗСУ став танкістом. І не просто поповнив лави танкового підрозділу 42 ОМБр, а вмілими діями, здатністю знищувати ворога навіть за найскладніших обставин бойової обстановки став одним із лідерів.Особливо гордяться своїм захисником рідні та близькі молодшого сержанта: батьки, дружина і двоє синів.Механік-водій у цій бойової машини також досвідчений та авторитетний: головний сержантслужить на посаді старшого механіка-водія одного з танкових підрозділів. Він родом із Івано-Франківського району Прикарпаття, до мобілізації працював столяром. Але позивний у нього актуальний – “Механік”. В українському війську з 28 лютого 2023 року.Вдома на нього чекають батьки, дружина, син, брат і дві сестри (одна з них мешкає у Хмельницькій області). Він знає: від його вмілих дій залежить не лише маневреність бойової машини, а й загалом успіх танкістів під час виконання кожного завдання.Щодо навідника гармати, то старший солдатіз позивним “Шахтар” саме повертався з відпустки, і на момент розмови в об'єктив фотоапарата не потрапив. Але і цей воїн – бойовий, досвідчений і патріотичний! Мобілізований у лютому 2023 року на Львівщині мешканець м. Шептицький (колись Червоноград) раніше працював на шахті, батько трьох дітей, у Збройних Силах України також воює з окупантами рідний брат.“Наші екіпажі працюють як справжні професіонали: з закритих позицій вони перетворюють ворожі укріплення на молекули, а прямою наводкою – знищують живу силу та техніку противника навіть у найзапекліших боях. Тому кожен постріл наших танкістів – це крок до Перемоги, кожна знищена ціль – це врятовані життя наших воїнів і мирних жителів”, – зазначили в 42 Окермій механізованій бригаді.Танковий батальйон 42 ОМБр, у складі якої захищає Україну і чимало волинян, дійсно став справжнім символом незламності та ударної сили українських воїнів на Харківському напрямку.Для спроможних долучитися до лав 42 Окремої механізованої бригади контактний тел.: +380979712752.