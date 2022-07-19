Двоє братів з Луцька на замовлення підпалили меблевий магазин у Рівному

Двоє братів з Луцька на замовлення підпалили меблевий магазин у Рівному
До 10 років ув'язнення загрожує братам з Волині, які підпалили магазин у Рівному.

Про це повідомляє прокуратура Рівненщини.

Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів Луцька, яким інкримінують закінчений замах на умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє братів, 21 і 22 років, на замовлення невстановленої особи домовилися підпалити приміщення одного із меблевих магазинів у Рівному.

Вночі 12 липня цього року вони кинули дві пляшки з коктейлем Молотова на скляний фасад приміщення, однак спалити магазин їм не вдалося, полум’я загасили свідки та працівники поліції охорони, які виїхали на місце події за викликом.

Молодики після злочину втекли, але правоохоронці у ході слідства встановили їхні особи. Наразі зловмисники визнають свою вину у повному обсязі і переконують, що розкаюються.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області. Слідство щодо замовника ще триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.


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Теги: брати, магазин, підпал, Рівне
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