У російському полоні залишаються щонайменше шість мерів міст і голів громад

У російському полоні залишаються щонайменше шість мерів міст і голів громад
Наразі російські окупанти утримують у полоні щонайменше шість мерів міст і голів громад України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до правозахисної спільноти, пише Громадське.

«Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. І не тільки з 2022 року. Але й з 2014-го. Ми робимо все, щоб їх повернути», — сказав президент.

Він нагадав, що 3 767 українців уже повернули з полону. Для цього залучають посередників, шукають різні переговорні, політичні та юридичні можливості.

«І ми вважаємо, що злочин — не тільки те, що стількох наших людей росія утримує в полоні, знущається з них, але й те, що багато хто у світі досі не докладає всіх зусиль, щоб припинити цей злочин, повернути людей і покарати росію за все принесене її війною», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росіяни в полоні закатували міського голову міста Дніпрорудне, що в Запорізькій області, Євгенія Матвєєва. Тіло посадовця передали під час останнього обміну тіл 29 листопада.

Матвєєв пробув у полоні 2 роки й 8 місяців, а саме Дніпрорудне росіяни захопили ще наприкінці лютого 2022 року. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що Матвєєв під час окупації «не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував».

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Теги: Росія, Україна, війна
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