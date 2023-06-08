Волинянин, винуватий у смерті сина, втрапив за ґрати на понад 7 років

Волинянин, винуватий у смерті сина, втрапив за ґрати на понад 7 років
Волинянин, винуватий у смерті сина, втрапив за ґрати на понад 7
років.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 59-річного жителя села Чевель Ковельського району винуватим у заподіянні 32-річному синові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Доведено, що пізно увечері 17 серпня 2024 року нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив рідну людину ножем у живіт.

Від отриманих травм потерпілий згодом помер у лікарні.

Суд призначив чоловікові, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо сина та дружини, а також невиконання термінового заборонного припису, покарання у виді 7 років та трьох місяців позбавлення волі.

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Теги: волинянин, син, вбивство, прокуратура
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