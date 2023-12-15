У місті на Волині подорожчає проїзд у громадському транспорті
Сьогодні, 16:11
Зміняться тарифи на проїзд у громадському транспорті Нововолинська.
Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
Під час засідання виконавчого комітету, що відбулося 5 грудня, прийняли рішення про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах.
З 1 січня 2025 року вартість проїзду при розрахунку готівкою буде становити 15 грн.
З 15 січня 2025 року при розрахунку електронними носіями (проїзна карта «Сіті Кард», мобільний додаток чи банківська карта) без урахування комісії банку при розрахунку банківською картою – 13 грн.
З 1 червня для школярів буде діяти тариф 10 грн. У літній період така вартість буде тільки при розрахунку персоніфікованою карткою «Сіті Кард». У період навчання тариф 10 грн для школярів буде діяти і при розрахунку готівкою, і карткою «Сіті Кард».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
Під час засідання виконавчого комітету, що відбулося 5 грудня, прийняли рішення про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах.
З 1 січня 2025 року вартість проїзду при розрахунку готівкою буде становити 15 грн.
З 15 січня 2025 року при розрахунку електронними носіями (проїзна карта «Сіті Кард», мобільний додаток чи банківська карта) без урахування комісії банку при розрахунку банківською картою – 13 грн.
З 1 червня для школярів буде діяти тариф 10 грн. У літній період така вартість буде тільки при розрахунку персоніфікованою карткою «Сіті Кард». У період навчання тариф 10 грн для школярів буде діяти і при розрахунку готівкою, і карткою «Сіті Кард».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На українсько-польському кордоні «чергуватиме» Миколай
Сьогодні, 17:15
На Запоріжжі поліг Герой з Луцька Сергій Мезенцев
Сьогодні, 16:20
У місті на Волині подорожчає проїзд у громадському транспорті
Сьогодні, 16:11
«Зараз тисячі поліцейських – на нулі», – волинський правоохоронець про те, як воюють бійці бригади «Лють»
Сьогодні, 15:41