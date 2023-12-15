У місті на Волині подорожчає проїзд у громадському транспорті

У місті на Волині подорожчає проїзд у громадському транспорті
Зміняться тарифи на проїзд у громадському транспорті Нововолинська.

Про це повідомили у Нововолинській міській раді.

Під час засідання виконавчого комітету, що відбулося 5 грудня, прийняли рішення про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах.

З 1 січня 2025 року вартість проїзду при розрахунку готівкою буде становити 15 грн.

З 15 січня 2025 року при розрахунку електронними носіями (проїзна карта «Сіті Кард», мобільний додаток чи банківська карта) без урахування комісії банку при розрахунку банківською картою – 13 грн.

З 1 червня для школярів буде діяти тариф 10 грн. У літній період така вартість буде тільки при розрахунку персоніфікованою карткою «Сіті Кард». У період навчання тариф 10 грн для школярів буде діяти і при розрахунку готівкою, і карткою «Сіті Кард».

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Теги: Нововолинськ, проїзд, подорожчання
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