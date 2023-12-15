У місті на Волині подорожчає проїзд у громадському транспорті

Зміняться тарифи на проїзд у громадському транспорті Нововолинська.Про це повідомили у Нововолинській міській раді.Під час засідання виконавчого комітету, що відбулося 5 грудня, прийняли рішення про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах.З 1 січня 2025 року вартість проїзду при розрахунку готівкою буде становити 15 грн.З 15 січня 2025 року при розрахунку електронними носіями (проїзна карта «Сіті Кард», мобільний додаток чи банківська карта) без урахування комісії банку при розрахунку банківською картою – 13 грн.З 1 червня для школярів буде діяти тариф 10 грн. У літній період така вартість буде тільки при розрахунку персоніфікованою карткою «Сіті Кард». У період навчання тариф 10 грн для школярів буде діяти і при розрахунку готівкою, і карткою «Сіті Кард».