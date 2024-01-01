На українсько-польському кордоні «чергуватиме» Миколай





Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише



У коментарі для "УП. Життя" речниця 7-го прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда розповіла, що резиденція запрацює 6 грудня, у День Святого Миколая.



"У образі Миколая буде чоловік, який пройшов тяжкі бої за Маріуполь, отримав поранення та потрапив у полон.



"Він прикордонник у третьому поколінні. Утім, наразі його особистість тримаємо в секреті", – повідомила Світлана Бурда.



За її словами, таку акцію проводять для того, щоб підтримати дітей та подарувати їм позитивні емоції.



"Хочемо також привітати маленьких українців та українок, які повертаються додому та вимушено зустрічають свято в дорозі.



Україна починається з кордонів, так і свято теж почнеться у пункті пропуску", – додала Світлана Бурда.

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