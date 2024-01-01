Волонтери у Луцьку безплатно робили зачіски дітям





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Цього разу зібрали охочих долучитися до акції в луцькій “Бібліотеці-студії “ДіМ”, розповіла організаторка Інна Павлук. З її слів, волонтерський гурт "Добрі серця" існує 18 років, подібні акції проводять тричі на місяць.



"Ми ходимо в громадські організації, надаємо послуги дітям, людям з інвалідністю, ходимо в заклади, куди нас запрошують і звичайно надаємо послуги перукарські воїнам", — каже волонтерка.

Цього разу серед учасників акції – діти з багатодітних сімей та вимушені переселенці.



Постійна відвідувачка бібліотеки, мама трьох дітей, лучанка Діана Коротєєва прийшла на благодійний марафон з найстаршою донькою Мариною. Мама каже, що дівчинка мріє стати перукарем та дуже любить робити собі та іншим зачіски. Дівчинці плели колоски.



Восьмирічний Єгор Марченко родом із Сум. Розповідає: переїхали із родиною у Луцьк пів року тому. На акцію привів п’ятирічну сестричку Маргариту, каже, вирішив і сам підстригтися.



"Моїй сестричці сьогодні підріжуть трохи кінчики волосся. Я теж буду робити стрижку. Тут трохи десь під машинку, а тут ножицями", — каже хлопець.



Благодійний марафон добрих справ відвідали 17 дітей різного віку та різного соціального статусу, розповідає завідувачка Луцької “Бібліотеки-студії “ДіМ” Ніна Бочарова. Зачіски та стрижки для дітей робили 18 студенток Луцького центру професійно-технічної освіти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку волонтерки гурту "Добрі серця" робили зачіски та стрижки для дітей, благодійний захід відбувся в рамках Марафону добрих справ до Міжнародного дня волонтера.Про це пише Суспільне Цього разу зібрали охочих долучитися до акції в луцькій “Бібліотеці-студії “ДіМ”, розповіла організаторка. З її слів, волонтерський гурт "Добрі серця" існує 18 років, подібні акції проводять тричі на місяць."Ми ходимо в громадські організації, надаємо послуги дітям, людям з інвалідністю, ходимо в заклади, куди нас запрошують і звичайно надаємо послуги перукарські воїнам", — каже волонтерка.Цього разу серед учасників акції – діти з багатодітних сімей та вимушені переселенці.Постійна відвідувачка бібліотеки, мама трьох дітей, лучанкаприйшла на благодійний марафон з найстаршою донькою Мариною. Мама каже, що дівчинка мріє стати перукарем та дуже любить робити собі та іншим зачіски. Дівчинці плели колоски.Восьмирічнийродом із Сум. Розповідає: переїхали із родиною у Луцьк пів року тому. На акцію привів п’ятирічну сестричку, каже, вирішив і сам підстригтися."Моїй сестричці сьогодні підріжуть трохи кінчики волосся. Я теж буду робити стрижку. Тут трохи десь під машинку, а тут ножицями", — каже хлопець.Благодійний марафон добрих справ відвідали 17 дітей різного віку та різного соціального статусу, розповідає завідувачка Луцької “Бібліотеки-студії “ДіМ”. Зачіски та стрижки для дітей робили 18 студенток Луцького центру професійно-технічної освіти.

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