Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 6 грудня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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