Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 6 грудня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 6 грудня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
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