Ще один банк України визнали неплатоспроможним

Ще один банк України визнали неплатоспроможним
Правління Національного банку України вирішило віднести "Комерційний інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише Економічна правда.

Зазначається, що частка фінансової установи на ринку становила 0,04% від усіх активів платоспроможних банків.

"Відповідно віднесення "Комінвестбанку" до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України", - запевняє регулятор.

Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

У серпні 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення віднести "Комінвестбанк" до категорії проблемних. Підставою для такого рішення стала ризикова діяльність, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

Національним банком було встановлено, що з дня віднесення "Комінвестбанку" до категорії проблемних, банк продовжує здійснювати ризикову діяльність.

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Теги: банк
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