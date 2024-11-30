На Запоріжжі поліг Герой з Луцька Сергій Мезенцев

Сергій Мезенцев.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Мезенцев Сергій Володимирович, 12.01.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти.



Старший сержант Мезенцев Сергій Володимирович загинув 30.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив міський голова Луцька"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Мезенцев Сергій Володимирович, 12.01.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти.Старший сержант Мезенцев Сергій Володимирович загинув 30.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

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