Волинська борчиня перемогла на Кубку України
Сьогодні, 21:16
Представниця Волинської області здобула перемогу на Кубку України в олімпійській категорії.
Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Кубок України з боротьби вільної відбувалися у місті Львові з 3 по 5 грудня. Спортсменка ВОШВСМ Анастасія Алпєєва стає переможницею Кубку України у ваговій олімпійській категорії 76 кг. Тренується спортсменка під керівництвом Івана Палія.
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Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Кубок України з боротьби вільної відбувалися у місті Львові з 3 по 5 грудня. Спортсменка ВОШВСМ Анастасія Алпєєва стає переможницею Кубку України у ваговій олімпійській категорії 76 кг. Тренується спортсменка під керівництвом Івана Палія.
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