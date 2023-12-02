Волинська борчиня перемогла на Кубку України

Волинська борчиня перемогла на Кубку України
Представниця Волинської області здобула перемогу на Кубку України в олімпійській категорії.

Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.

Кубок України з боротьби вільної відбувалися у місті Львові з 3 по 5 грудня. Спортсменка ВОШВСМ Анастасія Алпєєва стає переможницею Кубку України у ваговій олімпійській категорії 76 кг. Тренується спортсменка під керівництвом Івана Палія.

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Теги: Волинь, спорт, вільна боротьба
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