У Суджанському районі загинув воїн з Волині Андрій Мисливчук

У Суджанському районі загинув воїн з Волині Андрій Мисливчук
На Волині знову втрата. Мар'янівську громаду сколихнула сумна звістка про загибель воїна-краянина Андрія Мисливчука.

Про це повідомили на сиорінці громади.

"Поблизу населеного пункту Мартинівка ,Суджанського району Курської області рф, під час виконання бойового завдання 04.12.2024 року загинув Мисливчук Андрій Володимирович, 1988 р.н., житель с. Брани", - йдеться у дописі.
У Суджанському районі загинув воїн з Волині Андрій Мисливчук

У Мар'янівській громаді оголошено триденну жалобу.

Про деталі зустрічі та прощання з Героєм повідомимо згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: війна, смерть, загибель, Мартинівка, Суджа, Андрій Мисливчук
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