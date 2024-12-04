У Суджанському районі загинув воїн з Волині Андрій Мисливчук





Про це повідомили на сиорінці громади.



"Поблизу населеного пункту Мартинівка ,Суджанського району Курської області рф, під час виконання бойового завдання 04.12.2024 року загинув Мисливчук Андрій Володимирович, 1988 р.н., житель с. Брани", - йдеться у дописі.



У Мар'янівській громаді оголошено триденну жалобу.



Про деталі зустрічі та прощання з Героєм повідомимо згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині знову втрата. Мар'янівську громаду сколихнула сумна звістка про загибель воїна-краянина Андрія Мисливчука.Про це повідомили на сиорінці громади."Поблизу населеного пункту Мартинівка ,Суджанського району Курської області рф, під час виконання бойового завдання 04.12.2024 року загинув, 1988 р.н., житель с. Брани", - йдеться у дописі.У Мар'янівській громаді оголошено триденну жалобу.Про деталі зустрічі та прощання з Героєм повідомимо згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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