У 2024 році понад 400 бійців пройшли реабілітацію в одному з МТМО на Волині. ВІДЕО

У 2024 році понад 400 бійців пройшли реабілітацію в одному з МТМО на Волині. ВІДЕО
Понад 400 військовослужбовців пройшли реабілітацію у Ковельському міському територіальному медичному об'єднанні від початку року.

Про це розповіла Суспільному завідувачка реабілітаційного відділення Лариса Куролес. З її слів, на реабілітацію приїздять не лише захисники з Волині, але й з Харківщини, Донеччини, Київщини, Хмельницької та інших областей.

Декілька місяців на реабілітації тут перебуває військовослужбовець Роман. Чоловік родом з Херсона, там і зустрів початок повномасштабної війни. Перше поранення, розповідає захисник, отримав у березні 2023 під Бахмутом. Через пів року знову потрапив під обстріл.

"Осколковий снаряд під час бою прилетів в ноги. Відкритий перелом двох ніг зі зміщенням, осколкове по тілу. Мені зробили одну операцію в Слов’янську, шість в Луцьку", — говорить Роман.

У реабілітаційному відділенні 35 стаціонарних місць для пацієнтів, з кожним хворим працює команда лікарів: фізичний та ерготерапевт, їх асистенти, терапевт мови і мовлення за потреби психолог, говорить лікарка Марія Гарбарчук.

"Така традиція – один військовий її ввів, на згадку про себе вони лишають такий невеличкий подаруночок – це шеврон. Ми їх назбирали вже цілий стенд", — показує лікарка.

Ерготерапевтка Тетяна Москалюк займається з військовими після поранень в кабінеті ерготерапії. Навчає їх користуватися звичайними побутовими речами в повсякденному житті.

"Маємо кухню, на якій ми відпрацьовуємо приготування елементарного: бутерброду чи приготування чаю. Також маємо стійку для розробки дрібної моторики рук", — розповідає ерготерапевтка.

У відділенні є цілодобовий пост, зали фізичної терапії та ерготерапії, кімнати для індивідуальних занять, працює 40 фахівців, говорить керівниця реабілітаційного відділення Лариса Куролес.

Медзаклад співпрацю з Національною службою здоров’я, всі реабілітаційні втручання безплатні. Зі слів керівниці, за 9 місяців цього року у відділенні пройшли реабілітацію 700 пацієнтів, половина із них — військовослужбовці.


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Теги: Волинь, Ківерці. медицина реабілітація
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