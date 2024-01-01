У 2024 році понад 400 бійців пройшли реабілітацію в одному з МТМО на Волині. ВІДЕО





Про це розповіла Лариса Куролес. З її слів, на реабілітацію приїздять не лише захисники з Волині, але й з Харківщини, Донеччини, Київщини, Хмельницької та інших областей.



Декілька місяців на реабілітації тут перебуває військовослужбовець Роман. Чоловік родом з Херсона, там і зустрів початок повномасштабної війни. Перше поранення, розповідає захисник, отримав у березні 2023 під Бахмутом. Через пів року знову потрапив під обстріл.



"Осколковий снаряд під час бою прилетів в ноги. Відкритий перелом двох ніг зі зміщенням, осколкове по тілу. Мені зробили одну операцію в Слов’янську, шість в Луцьку", — говорить Роман.



У реабілітаційному відділенні 35 стаціонарних місць для пацієнтів, з кожним хворим працює команда лікарів: фізичний та ерготерапевт, їх асистенти, терапевт мови і мовлення за потреби психолог, говорить лікарка Марія Гарбарчук.



"Така традиція – один військовий її ввів, на згадку про себе вони лишають такий невеличкий подаруночок – це шеврон. Ми їх назбирали вже цілий стенд", — показує лікарка.



Ерготерапевтка Тетяна Москалюк займається з військовими після поранень в кабінеті ерготерапії. Навчає їх користуватися звичайними побутовими речами в повсякденному житті.



"Маємо кухню, на якій ми відпрацьовуємо приготування елементарного: бутерброду чи приготування чаю. Також маємо стійку для розробки дрібної моторики рук", — розповідає ерготерапевтка.



У відділенні є цілодобовий пост, зали фізичної терапії та ерготерапії, кімнати для індивідуальних занять, працює 40 фахівців, говорить керівниця реабілітаційного відділення Лариса Куролес.



Медзаклад співпрацю з Національною службою здоров’я, всі реабілітаційні втручання безплатні. Зі слів керівниці, за 9 місяців цього року у відділенні пройшли реабілітацію 700 пацієнтів, половина із них — військовослужбовці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 400 військовослужбовців пройшли реабілітацію у Ковельському міському територіальному медичному об'єднанні від початку року.Про це розповіла Суспільному завідувачка реабілітаційного відділення. З її слів, на реабілітацію приїздять не лише захисники з Волині, але й з Харківщини, Донеччини, Київщини, Хмельницької та інших областей.Декілька місяців на реабілітації тут перебуває військовослужбовець Роман. Чоловік родом з Херсона, там і зустрів початок повномасштабної війни. Перше поранення, розповідає захисник, отримав у березні 2023 під Бахмутом. Через пів року знову потрапив під обстріл."Осколковий снаряд під час бою прилетів в ноги. Відкритий перелом двох ніг зі зміщенням, осколкове по тілу. Мені зробили одну операцію в Слов’янську, шість в Луцьку", — говорить Роман.У реабілітаційному відділенні 35 стаціонарних місць для пацієнтів, з кожним хворим працює команда лікарів: фізичний та ерготерапевт, їх асистенти, терапевт мови і мовлення за потреби психолог, говорить лікарка Марія Гарбарчук."Така традиція – один військовий її ввів, на згадку про себе вони лишають такий невеличкий подаруночок – це шеврон. Ми їх назбирали вже цілий стенд", — показує лікарка.Ерготерапевтказаймається з військовими після поранень в кабінеті ерготерапії. Навчає їх користуватися звичайними побутовими речами в повсякденному житті."Маємо кухню, на якій ми відпрацьовуємо приготування елементарного: бутерброду чи приготування чаю. Також маємо стійку для розробки дрібної моторики рук", — розповідає ерготерапевтка.У відділенні є цілодобовий пост, зали фізичної терапії та ерготерапії, кімнати для індивідуальних занять, працює 40 фахівців, говорить керівниця реабілітаційного відділення Лариса Куролес.Медзаклад співпрацю з Національною службою здоров’я, всі реабілітаційні втручання безплатні. Зі слів керівниці, за 9 місяців цього року у відділенні пройшли реабілітацію 700 пацієнтів, половина із них — військовослужбовці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію