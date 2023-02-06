Коли і де на Волині вимикатимуть світло у п'ятницю, 6 грудня

Коли і де на Волині вимикатимуть світло у п'ятницю, 6 грудня
У п’ятницю 6 грудня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 06:00 до 22:00, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Дізнатись свою чергу можна за ПОСИЛАННЯМ.
Коли і де на Волині вимикатимуть світло у п'ятницю, 6 грудня

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, відключення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У 2024 році понад 400 бійців пройшли реабілітацію в одному з МТМО на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 23:19
Коли і де на Волині вимикатимуть світло у п'ятницю, 6 грудня
Сьогодні, 22:38
У Суджанському районі загинув воїн з Волині Андрій Мисливчук
Сьогодні, 21:57
Волинська борчиня перемогла на Кубку України
Сьогодні, 21:16
Юні волонтери з Волині, продаючи пончики, вторгували майже 800 тисяч гривень
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 23 листопада Де і коли на Волині вимикатимуть світло 23 листопада
22 листопад, 21:57
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 29 червня: графіки на завтра Де і коли на Волині вимикатимуть світло 29 червня: графіки на завтра
28 червень, 21:16
Де 25 червня на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК Де 25 червня на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК
24 червень, 21:57
Де і коли на Волині відключатимуть світло 7 лютого Де і коли на Волині відключатимуть світло 7 лютого
06 лютий, 2023, 23:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 2024 році понад 400 бійців пройшли реабілітацію в одному з МТМО на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 23:19
 0
Коли і де на Волині вимикатимуть світло у п'ятницю, 6 грудня
Сьогодні, 22:38
 0
У Суджанському районі загинув воїн з Волині Андрій Мисливчук
Сьогодні, 21:57
 0
Волинська борчиня перемогла на Кубку України
Сьогодні, 21:16
 0
Юні волонтери з Волині, продаючи пончики, вторгували майже 800 тисяч гривень
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8