Без опалення досі - 130 тисяч людей: як «Луцькводоканал» допомагає Кривому Рогу, який лишився без тепла

Без опалення досі - 130 тисяч людей: як «Луцькводоканал» допомагає Кривому Рогу, який лишився без тепла
Робітники комунальної сфери – ще одні герої цієї війни. КП «Луцькводоканал» направив фахівців і техніку до Кривого Рогу, де досі відсутнє теплопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У частині міста досі не розпочався опалювальний сезон через атаки ворога, без тепла залишається понад 130 тисяч людей. На жаль, така реальність, але коли проблеми стосуються українців, ми не можемо стояти осторонь.

Бригади фахівців КП «Луцькводоканалу», оснащені спеціалізованою технікою, яка при мінімальних розмірах зручна у проведенні робіт на мережах, вже працюють у Кривому Розі над відновленням теплопостачання.
Без опалення досі - 130 тисяч людей: як «Луцькводоканал» допомагає Кривому Рогу, який лишився без тепла

Працівники підприємства «Луцькводоканал» на місці тимчасово мають додаткове навантаження, але це ніяк не вплине на послуги для лучан.
Без опалення досі - 130 тисяч людей: як «Луцькводоканал» допомагає Кривому Рогу, який лишився без тепла

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Теги: Кривий Ріг, волиняни, тепло
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