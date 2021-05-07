Рада підтримала законопроєкт про створення суду присяжних в Україні





Про це йдеться у трансляції народного депутата Олексія Гончаренка, пише



Спершу депутати проголосували за об’єднання розгляду двох законопроєктів та їхнього розгляду за скороченою процедурою. Так, законопроєкт №3843 про створення суду ухвалили у першому читанні з доопрацюванням 232 голосами.



Також підтримали законопроєкт №3844 про зміни у закон «Про судоустрій» у зв’язку із судом присяжних голосами 237 депутатів.



Зазначимо, хоча у Конституції України передбачена можливість участі народу у здійсненні правосуддя через присяжних, принцип їхньої роботи досі спирається на радянську практику.



Автори законопроєкту №3843 стверджували, що остання судова реформа щодо введення «суду присяжних» замість народних засідателів виявилася фактично підміною понять. Мовляв, Інститут народних засідателів, який існував у судочинстві на підставі статті 124 Конституції України (редакція 1996 року), законотворці просто назвали інститутом присяжних і в такий спосіб прозвітували про начебто виконання конституційних настанов.



Народний депутат від «Батьківщини» Михайло Цимбалюк під час виступу за трибуною заявив, що суд присяжних треба було створити ще 10 років тому, але це передбачає «велику роботу правників».



Нагадаємо, у Міністерстві юстиції стверджували, що «класичний суд присяжних» міг запрацювати в Україні ще у 2021 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала законопроєкти про створення суду присяжних в Україні.Про це йдеться у трансляції народного депутата, пише Громадське Спершу депутати проголосували за об’єднання розгляду двох законопроєктів та їхнього розгляду за скороченою процедурою. Так, законопроєкт №3843 про створення суду ухвалили у першому читанні з доопрацюванням 232 голосами.Також підтримали законопроєкт №3844 про зміни у закон «Про судоустрій» у зв’язку із судом присяжних голосами 237 депутатів.Зазначимо, хоча у Конституції України передбачена можливість участі народу у здійсненні правосуддя через присяжних, принцип їхньої роботи досі спирається на радянську практику.Автори законопроєкту №3843 стверджували, що остання судова реформа щодо введення «суду присяжних» замість народних засідателів виявилася фактично підміною понять. Мовляв, Інститут народних засідателів, який існував у судочинстві на підставі статті 124 Конституції України (редакція 1996 року), законотворці просто назвали інститутом присяжних і в такий спосіб прозвітували про начебто виконання конституційних настанов.Народний депутат від «Батьківщини»під час виступу за трибуною заявив, що суд присяжних треба було створити ще 10 років тому, але це передбачає «велику роботу правників».Нагадаємо, у Міністерстві юстиції стверджували, що «класичний суд присяжних» міг запрацювати в Україні ще у 2021 році.

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