Завтра на Волині прощатимуться з полеглим на війні 22-річним Героєм Романом Завірюхою

Романом Завірюхою.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"У п’ятницю, 6 грудня, о 12 годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка відбудеться відспівування військовослужбовця Завірюхи Романа Олександровича (10.12.2001 року народження), який загинув 19 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.



Поховають Героя на кладовищі у селі Полонка", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 грудня відбудеться прощання з волинським ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."У п’ятницю, 6 грудня, о 12 годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка відбудеться відспівування військовослужбовця Завірюхи Романа Олександровича (10.12.2001 року народження), який загинув 19 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Полонка", - йдеться в повідомленні.

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