Завтра на Волині прощатимуться з полеглим на війні 22-річним Героєм Романом Завірюхою
Сьогодні, 12:14
6 грудня відбудеться прощання з волинським Героєм Романом Завірюхою.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У п’ятницю, 6 грудня, о 12 годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка відбудеться відспівування військовослужбовця Завірюхи Романа Олександровича (10.12.2001 року народження), який загинув 19 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Полонка", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У п’ятницю, 6 грудня, о 12 годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка відбудеться відспівування військовослужбовця Завірюхи Романа Олександровича (10.12.2001 року народження), який загинув 19 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Полонка", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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