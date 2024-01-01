Як на Волині відключатимуть електроенергію 5 грудня: оприлюднено графіки

Як на Волині відключатимуть електроенергію 5 грудня: оприлюднено графіки
У четвер, 5 грудня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Встановлено обмеження споживання електричної енергії для побутових споживачів:

06:00 – 07:00 — одна черга відключень
07:00 – 20:00 — дві черги відключень
20:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

05:00 – 23:00 — застосування графіків обмеження потужності
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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