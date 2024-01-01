Як на Волині відключатимуть електроенергію 5 грудня: оприлюднено графіки





Про це повідомили в НЕК «Укренерго».



Встановлено обмеження споживання електричної енергії для побутових споживачів:



06:00 – 07:00 — одна черга відключень

07:00 – 20:00 — дві черги відключень

20:00 – 22:00 — одна черга відключень



Для промисловості та бізнесу:



05:00 – 23:00 — застосування графіків обмеження потужності

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 5 грудня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.Про це повідомили в НЕК «Укренерго».Встановлено обмеження споживання електричної енергії для побутових споживачів:06:00 – 07:00 — одна черга відключень07:00 – 20:00 — дві черги відключень20:00 – 22:00 — одна черга відключеньДля промисловості та бізнесу:05:00 – 23:00 — застосування графіків обмеження потужностіЕнергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

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