Як на Волині відключатимуть електроенергію 5 грудня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
У четвер, 5 грудня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Встановлено обмеження споживання електричної енергії для побутових споживачів:
06:00 – 07:00 — одна черга відключень
07:00 – 20:00 — дві черги відключень
20:00 – 22:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
05:00 – 23:00 — застосування графіків обмеження потужності
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
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Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Встановлено обмеження споживання електричної енергії для побутових споживачів:
06:00 – 07:00 — одна черга відключень
07:00 – 20:00 — дві черги відключень
20:00 – 22:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
05:00 – 23:00 — застосування графіків обмеження потужності
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
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