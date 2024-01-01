Яку суму податків сплатили волиняни від початку року

Яку суму податків сплатили волиняни від початку року
Від початку року юридичні та фізичні особи на Волині сплатили 18 мільярдів 425 мільйонів гривень до державного та місцевого бюджетів в області.

Це на 3,2 мільярда гривень більше минулорічних надходжень до бюджетів усіх рівнів за аналогічний період, пише Суспільне.

"Державна податкова служба започаткувала новий проєкт – "Територія високого рівня податкової довіри" для бізнесу, який продовжує працювати й сплачувати податки в умовах воєнного стану", — розповів виконувач обов'язків начальника Державної податкової служби в області Сергій Лисеюк.

Ця ініціатива, з його слів, передбачає низку переваг для платників податків та нові підходи у комунікації для більш сприятливого бізнес-клімату в регіоні та Україні загалом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волиняни, податки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
Яку суму податків сплатили волиняни від початку року
Сьогодні, 19:24
На Волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів
Сьогодні, 18:21
ЗСУ відбили спробу прориву росіян в Куп'янськ
Сьогодні, 17:21
Завтра у значній частині Ковельського району тимчасово припинять електропостачання
Сьогодні, 16:43
Схожі новини
Рада перенесла збільшення податків для ФОПів на 1 січня Рада перенесла збільшення податків для ФОПів на 1 січня
Сьогодні, 15:05
«Всі боялися цього діагнозу»: історії волинян, які живуть з ВІЛ-інфекцією «Всі боялися цього діагнозу»: історії волинян, які живуть з ВІЛ-інфекцією
01 грудень, 13:33
Закон про історичне підвищення податків офіційно опублікований: коли він набере чинності Закон про історичне підвищення податків офіційно опублікований: коли він набере чинності
30 листопад, 13:41
Що буде з цінами на бензин: міністр фінансів дав відповідь Що буде з цінами на бензин: міністр фінансів дав відповідь
29 листопад, 05:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Яку суму податків сплатили волиняни від початку року
Сьогодні, 19:24
 0
На Волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів
Сьогодні, 18:21
 0
ЗСУ відбили спробу прориву росіян в Куп'янськ
Сьогодні, 17:21
 0
Завтра у значній частині Ковельського району тимчасово припинять електропостачання
Сьогодні, 16:43
 0
Медіа
відео
1/8