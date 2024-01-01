Яку суму податків сплатили волиняни від початку року





Це на 3,2 мільярда гривень більше минулорічних надходжень до бюджетів усіх рівнів за аналогічний період, пише



"Державна податкова служба започаткувала новий проєкт – "Територія високого рівня податкової довіри" для бізнесу, який продовжує працювати й сплачувати податки в умовах воєнного стану", — розповів виконувач обов'язків начальника Державної податкової служби в області Сергій Лисеюк.



Ця ініціатива, з його слів, передбачає низку переваг для платників податків та нові підходи у комунікації для більш сприятливого бізнес-клімату в регіоні та Україні загалом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року юридичні та фізичні особи на Волині сплатили 18 мільярдів 425 мільйонів гривень до державного та місцевого бюджетів в області.Це на 3,2 мільярда гривень більше минулорічних надходжень до бюджетів усіх рівнів за аналогічний період, пише Суспільне "Державна податкова служба започаткувала новий проєкт – "Територія високого рівня податкової довіри" для бізнесу, який продовжує працювати й сплачувати податки в умовах воєнного стану", — розповів виконувач обов'язків начальника Державної податкової служби в областіЦя ініціатива, з його слів, передбачає низку переваг для платників податків та нові підходи у комунікації для більш сприятливого бізнес-клімату в регіоні та Україні загалом.

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