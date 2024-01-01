ЗСУ відбили спробу прориву росіян в Куп'янськ





Про це повідомляє Андрія Коваленка.



"Російська армія справді зробила спробу прориву в Куп‘янськ сьогодні. Декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені нашими силами", - написав Коваленко.



За його словами, такі штурми наразі є звичайною практикою для росіян. Окупанти намагаються прорватися в житловий сектор чи на околиці. Висаджують там десант і намагаються закріпитись до підходу підкріплення.



"Наші воїни відпрацювали сьогодні добре", - зауважив Коваленко.



Бої за Куп'янськ



На початку листопада група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Однак їх атаку було відбито українськими військовими.



Пізніше начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич запевняв, що українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ і наразі загрози місту немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія сьогодні намагалась прорватись у місто Куп'янськ. Їх штурм було відбито.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації"Російська армія справді зробила спробу прориву в Куп‘янськ сьогодні. Декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені нашими силами", - написав Коваленко.За його словами, такі штурми наразі є звичайною практикою для росіян. Окупанти намагаються прорватися в житловий сектор чи на околиці. Висаджують там десант і намагаються закріпитись до підходу підкріплення."Наші воїни відпрацювали сьогодні добре", - зауважив Коваленко.На початку листопада група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Однак їх атаку було відбито українськими військовими.Пізніше начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич запевняв, що українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ і наразі загрози місту немає.

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