ЗСУ відбили спробу прориву росіян в Куп'янськ

ЗСУ відбили спробу прориву росіян в Куп'янськ
Російська армія сьогодні намагалась прорватись у місто Куп'янськ. Їх штурм було відбито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

"Російська армія справді зробила спробу прориву в Куп‘янськ сьогодні. Декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені нашими силами", - написав Коваленко.

За його словами, такі штурми наразі є звичайною практикою для росіян. Окупанти намагаються прорватися в житловий сектор чи на околиці. Висаджують там десант і намагаються закріпитись до підходу підкріплення.

"Наші воїни відпрацювали сьогодні добре", - зауважив Коваленко.

Бої за Куп'янськ

На початку листопада група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Однак їх атаку було відбито українськими військовими.

Пізніше начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич запевняв, що українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ і наразі загрози місту немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів
Сьогодні, 18:21
ЗСУ відбили спробу прориву росіян в Куп'янськ
Сьогодні, 17:21
Завтра у значній частині Ковельського району тимчасово припинять електропостачання
Сьогодні, 16:43
Загинув понад рік тому: на Волині попрощались із Героєм Олександром Келлером
Сьогодні, 16:05
«Треба захищати свою країну»: історія батька та сина з волинської 100 омбр
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
Загинув понад рік тому: на Волині попрощались із Героєм Олександром Келлером Загинув понад рік тому: на Волині попрощались із Героєм Олександром Келлером
Сьогодні, 16:05
«Треба захищати свою країну»: історія батька та сина з волинської 100 омбр «Треба захищати свою країну»: історія батька та сина з волинської 100 омбр
Сьогодні, 15:47
На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Шелеміним На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Шелеміним
Сьогодні, 14:30
Три тисячі військових, які самовільно залишили частину, повернулись із СЗЧ Три тисячі військових, які самовільно залишили частину, повернулись із СЗЧ
Сьогодні, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів
Сьогодні, 18:21
 0
ЗСУ відбили спробу прориву росіян в Куп'янськ
Сьогодні, 17:21
 0
Завтра у значній частині Ковельського району тимчасово припинять електропостачання
Сьогодні, 16:43
 0
Загинув понад рік тому: на Волині попрощались із Героєм Олександром Келлером
Сьогодні, 16:05
 0
«Треба захищати свою країну»: історія батька та сина з волинської 100 омбр
Сьогодні, 15:47
 0
Медіа
відео
1/8