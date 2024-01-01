У Луцьку на Конякіна горіла квартира

Минулої доби на Волині трапилося 4 пожежі у житлі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.3 грудня післяобідньої пори трапилася пожежа в дерев'яному хліві у с. Довжиця Маневицької громади. Вогонь, що охопив тимчасову металеву піч і перекинувся на дрова, загасили очевидці підручними засобами. Причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.До прибуття рятувальників було погашене загоряння в квартирі на восьмому поверсі на вулиці Конякіна у Луцьку. Матрац та хатні речі загорілися через необережність під час куріння власника помешкання.Увечері виникла пожежа в приватному житловому будинку в с. Тростянець Ківерцівської громади. За викликом до місця події спрямували рятувальників 6 ДПРЧ м. Ківерці, працівників місцевої пожежної охорони с. Журавичі та добровольців пожежної команди с. Озеро. Вони ліквідували горіння, що поширилося на перекриття, стіни й хатні речі. Попередньо, пожежа трапилася через недолік конструкцій димаря.О 22:51 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Мельники-Річицькі Забродівської громади на Ковельщині — на приватному обійсті горів дерев'яний хлів. Силами рятувальників 14 ДПРЧ селища Ратне та працівників місцевої пожежної охорони с. Річиця горіння ліквідоване. Причину пожежі з'ясовують.