4 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає бренд-шеф проекту «Food Truck» компанії «Дмитрук» Сергій Федула (на фото).
Також особисте свято відзначає заслужений працівник культури України Ірина Циганкова.
4 грудня за новим церковним календарем згадують святу Варвару Іліопольську та мученицю Іуліанію. У народному календарі - Варварин день, Варвара Морозниця.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!
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Також особисте свято відзначає заслужений працівник культури України Ірина Циганкова.
4 грудня за новим церковним календарем згадують святу Варвару Іліопольську та мученицю Іуліанію. У народному календарі - Варварин день, Варвара Морозниця.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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