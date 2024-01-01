4 грудня на Волині: гортаючи календар

4 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає бренд-шеф проекту «Food Truck» компанії «Дмитрук» Сергій Федула (на фото).

Також особисте свято відзначає заслужений працівник культури України Ірина Циганкова.

4 грудня за новим церковним календарем згадують святу Варвару Іліопольську та мученицю Іуліанію. У народному календарі - Варварин день, Варвара Морозниця.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, визначні дати
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