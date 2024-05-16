Коли і де не буде світла на Волині у середу, 4 грудня

Коли і де не буде світла на Волині у середу, 4 грудня
У середу 4 грудня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 06:00 до 22:00, - про це повідомляють у ПрАТ Волиньобленерго.

У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Дізнатись свою чергу можна за ПОСИЛАННЯМ.
Коли і де не буде світла на Волині у середу, 4 грудня

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, відключення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки: скільки коштує атрибут свята. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
Коли і де не буде світла на Волині у середу, 4 грудня
Сьогодні, 21:59
У волинянки конфіскували феєрверків на понад 800 тисяч гривень
Сьогодні, 21:21
Підтвердили загибель воїна з Луцька Романа Завірюхи, який поліг у бою 10 місяців тому
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Коли і де на Волині відключатимуть світло 3 вересня Коли і де на Волині відключатимуть світло 3 вересня
02 вересень, 23:19
Графіки відключення світла можуть повернутися восени Графіки відключення світла можуть повернутися восени
11 серпень, 13:07
Де і коли на Волині відключатимуть світло 13 липня Де і коли на Волині відключатимуть світло 13 липня
12 липень, 22:38
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Олександр Марценюк Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Олександр Марценюк
Сьогодні, 15:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки: скільки коштує атрибут свята. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
 0
Коли і де не буде світла на Волині у середу, 4 грудня
Сьогодні, 21:59
 0
У волинянки конфіскували феєрверків на понад 800 тисяч гривень
Сьогодні, 21:21
 0
Підтвердили загибель воїна з Луцька Романа Завірюхи, який поліг у бою 10 місяців тому
Сьогодні, 20:40
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8